Coulthard: "Verstappen sporun politika kısmıyla ilgilenmiyor"

Haberi dinle

Red Bull'un bütçe sınırını aşması, son bir aydır hem padokta, hem de izleyiciler arasında ana gündem maddesini oluşturmakta. Birçok tartışmaya yol açan bu konu, bazıları tarafından "Red Bull'un hile yaptığı" şeklinde de yorumlanmakta.

Son şampiyon Verstappen ise kendini bir kez daha tartışmaların ortasında bulmuş vaziyette. 2021 Abu Dhabi GP'sinde ilk şampiyonluğunu ilan eden Verstappen'in unvanı, Michael Masi'nin verdiği güvenlik aracı kararı nedeniyle halen konuşuluyor.

Ancak eski Red Bull pilotu Coulthard'a göre hiçbir tartışmayı umursamayan Verstappen sadece kendi işine odaklanmış durumda.

Channel 4'a konuşan Coulthard, "Max'ın sadece yapması gerekenlere odaklandığını düşünüyorum. İşin politika kısmını pek umursamıyor."

"Tabii ki takımı için üzülüyor, finansal bir darbe alıyorlar. Önemli bir para kazanıyor, eğer gerçekten kötü hissediyorsa takıma fon sağlamaya yardımcı olabilir."

"Ancak F1'de her zaman arka planda dönen gürültülü tartışmalar olacaktır. İster Schumacher olsun, ister Hamilton olsun, ister kendisi olsun, bu denli inanılmaz zaferlere imza atan isimler her zaman tartışmalara yol açacaklardır." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bütçe sınırını aşmasının ardından FIA ile uzlaşan ve bir "İhlali Kabul Anlaşması" imzalayan Red Bull, birtakım cezalar da aldı.

Yedi milyon dolar para cezasına çarptırılan takım, aynı zamanda gelecek yılki geliştirme süresinin yüzde 10'unu da kaybetti.

Cezayı adil bulup bulmadığı sorulan Coulthard, "Bence pist üstünde Red Bull ile mücadele eden takımlardan biriyseniz, bunun adil olmadığını söyleyeceksiniz."

"Ama bunun ne anlama geldiğine bakacak olursak, bütçe sınırı nedeniyle işten çıkarmalar olacak, insanlar işlerini kaybedecek."

"Herkes para için çırpınıyor. Yani FIA'ya giden para önemsiz bir miktar değil."

"Yüzde 10'luk azalma tamamen aracın gelişimini etkileyecek. Pilotlar ve takımlar şampiyonasını kazanırsanız aracınızı rakipleriniz kadar geliştirme olanağınızı zaten kaybediyorsunuz."

"Mercedes çok başarılı olduğu için bundan zarar gördü. Önümüzdeki yıl daha fazla geliştirme süresiyle öne çıkma şansına sahip olacaklar."

"Red Bull'un da bu yüzdelik düşüşten etkileneceği açık." dedi.