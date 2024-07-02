Coulthard: "Verstappen, Norris'ten özür dilemeyecek"

Max Verstappen ile Lando Norris, Avusturya GP'de yaşanan temas sonrası büyük bir fırsatı kaçırmış oldular.

Verstappen temas sonrası lastik patlatıp beşinci olurken, Norris yarış dışı kaldı.

Olayı Channel 4'a değerlendiren Coulthard şöyle dedi: "Max çıkmaz ayın son çarşambasında özür dilemeyi tercih eder."

"Bakın görün, 'Yarışta zorlandım ve mücadele zordu' diyecektir."

"Lando ilk kez Verstappen ile tekerlek tekerleğe mücadele ediyor. Max'in 2021'de Lewis Hamilton ile verdiği savaşın nasıl sonuçlandığını biliyoruz."

"Max en inatçı sürücülerden biri ve onun önüne geçmek için onunla aynı şeyi yapmanız gerekiyor."

"Bu olay ikisinin de yarışına mâl oldu ama ikisi de bundan kaçınabilirdi."

"Hakemlerin elinde daha fazla bilgi vardı ve buna dayanarak Max'e ceza verdiler. Fakat ceza, onun yarış sonucuna etki etmedi."