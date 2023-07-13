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Coulthard: "Verstappen neredeyse hatasız sürüyor"

David Coulthard, Max Verstappen'in bu yıl neredeyse hatasız sürdüğünü ve başarıları hak ettiğini söylüyor.

Laurens Stade
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Spordaki dokuzuncu yılını geçiren Max Verstappen, bu yıl üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna doğru hızla ilerliyor.

Geçen yıl bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunu eline geçiren Verstappen, bu yıl şimdiye kadarki 10 yarışın sekizini kazandı ve yeni bir rekora doğru ilerliyor.

Hollandalı pilot, yakında tüm zamanların en çok kazanan üç pilotundan birisi olmaya hazırlanıyor ve peş peşe elde ettiği bu başarılarla ne kadar yetenekli bir sürücü olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Eski F1 pilotu David Coulthard Verstappen'in performansından etkilenen isimlerden birisi.

Coulthard F1 Nation podcast'inde "Şu anda hatasız bir iş çıkarıyor."

"Startta olması gerektiği gibi olmadığını söyleyebilirsiniz ama bu aynı zamanda aracın ayarlanma şeklinden de kaynaklanıyor olabilir. Bu araç hızlı virajlarda güçlü, bu nedenle mekanik anlamda riskler taşıyor."

"Şimdi Senna, Schumacher ya da Lewis'in hatta Vettel'in dominasyonlarında gördüğümüz anlara tanıklık ediyoruz."

"Birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan herkes benim için özeldir. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor."

"Max'in en iyilerden birisi olduğuna şüphem yok. Sürüş tarzına, hızına, adanmışlığına, değişen koşullarla başa çıkma yeteneğine bakarsanız.... Çok az hata yapıyor. Bu yıl şimdiye kadarki sıralama turlarında şartlar sürekli değişiyordu ve bununla çok iyi baş etti."

"Elbette hatasız değil, çünkü o da bir insan."

"Fakat onun yeteneğini kabul etmeyenler bunu sadece konuşma tarzını beğenmedikleri ya da başka bir takımı destekledikleri için yapıyorlar."

"Ancak onu ya da Red Bull'u, - özellikle 20 yıllık bir süre boyunca gösterdikleri tutarlılıktan dolayı takımı takdir etmemek bence bir hata. Büyük bir hata." dedi.

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