Coulthard: "Verstappen, Miami'de fark yarattı"

Haberi dinle

Verstappen, Miami Grand Prix'sinde ortaya koyduğu performansla zafere ulaştı ve bu yıl bitirdiği tüm yarışları kazanma istatistiğini de devam ettirmiş oldu.

Hollandalı pilot, bu zafere ulaşmak için iki Ferrari sürücüsünü birden geride bırakmak zorunda kaldı.

Startta Carlos Sainz'ı geçen Verstappen, dokuzuncu turun ilk virajında Charles Leclerc'i avladı ve liderliği aldı. Son bölümdeki güvenlik aracı işleri kızıştırsa da, zafer bir kez daha Verstappen'in oldu.

Verstappen, etkileyici bir sürüş çıkardı ancak bazıları bunun güncellenen Red Bull'la alakalı olduğunu düşünüyor.

RB18, Miami'de F1-75'e düzlüklerde üstünlük kurmakla kalmadı, yarış virajlarda da hızlıydı.

Ancak David Coulthard bunu sadece RB18'in hızına bağlayanlara katılmıyor.

Channel 4'a konuşan Coulthard, "Araçlar arasında gerçekten büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu durum, farklı ülkelerde tasarlanıp, farklı ülkelerde hazırlandıklarını düşündüğümüzde gerçekten harika."

"Bu yılki tüm yarışlarda kilit faktörün lastik aşınmasını yönetmek olacak. Hafta sonunun belirleyici faktörü bu gibi görünüyor."

"Hafta sonuna bakarsak, Checo Perez pistte Max'in çok gerisinde kalmadı ancak Max'le aynı hıza sahip değildi."

"Yani evet, ortada dikkat edilmesi gereken net bir Max faktörü de var. Yani 'Red Bull zaten en hızlı araca sahip' demek o kadar da kolay değil."

"Güvenlik aracından sonra Max, inanılmaz bir baskı altındaydı. Yarışı bitirdikten sonra hem onun hem de Charles Leclerc'in ne kadar yorgun ve terlemiş olduğunu gördük. Her şeyleri vermek zorunda kaldılar ve bu da benim çok hoşuma gidiyor."

"Max'in orada bir şampiyon gibi sürdüğüne inanıyorum. Max eğer daha genç ve daha deneyimsiz olsaydı, Charles muhtemelen onu geçerdi." dedi.