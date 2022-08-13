Coulthard: "Verstappen hızlanmadı sadece daha olgun ve sakin"

Haberi dinle

Verstappen ve Lewis Hamilton, 2021 sezonunda destansı bir mücadeleye giriştiler ve bunun sonunda Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Bu mücadele, son yarışın son turuna kadar devam etti ve genel olarak tüm zamanların en büyük savaşlarından birisi olarak görülüyor.

Verstappen, bu şampiyonluğun üzerinden bir yıl geçmemesine rağmen yine bir şampiyonluk savaşı veriyor fakat bitime 9 yarış kala Charles Leclerc'le arasında 80 puanlık bir fark var.

Verstappen, 2022'deki ilk 13 yarışın 8'ini kazandı ve son yarış Macaristan gibi neredeyse kusursuz geçirdiği hafta sonları vardı.

David Coulthard, Motorsport.com ile yaptığı röportajda, 24 yaşındaki sürücünün artık daha olgun ve rahat sürdüğünü dile getirdi.

Coulthard, sözlerine geçen yılla bu yılı kıyaslayarak başladı ve, "Geçen yılki aracın arka tarafı biraz daha dengesizdi fakat Max'in bununla ilgili sorunu yoktu."

"Sürüş stili sayesinde bunu hissedebiliyor ve araç kaymaya başlamadan hemen önce durumu kontrol altına alıyor."

"Checo'nun bu yılın başında Max'e çok daha yakın olmasının nedenlerinden biri, bu yılki aracın ön tarafının yeterince iyi dönmemesi ya da istenen dengede olmamasıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şimdi durum değişiyor fakat bu bu kaçınılmaz, değil mi? Adrian Newey ve ekibi doğal olarak sürücülerin en çok şikayet ettiği şeylere odaklanıyor. Ön tarafı daha iyi hale getirmeyi başardılar ve sonuç olarak Max ve Checo arasındaki fark otomatik olarak tekrar arttı." dedi.

Coulthard daha sonra şöyle devam etti: "Abu Dhabi'deki yarıştan sonraki gün Max'le hemen bir röportaj yaptım."

"Aslında menajeri Raymond Vermeulen röportaj yapmamı istedi fakat 'ama bu şampiyonluğun ertesi günü, nasıl olacak ki?' diye düşündüm."

"İçeriye geldiklerinde gerçekten büyük sakinlik vardı. Jos çok sakindi, Max de çok sakindi ve 'bundan sonra başaracaklarım sadece bir bonus olacak' dedi. Sürücülerin böyle bir şey söylemesi çok kolay ama Max'in gerçekten samimi olduğuna inanıyorum."

"Hayattaki hedefine ulaştı ve bunu bu yıl sürüşünde görebilirsiniz. Hızlandı mı? Hayır, hiç sanmıyorum çünkü zaten hep çok hızlıydı. Bu konuda 2021'den daha iyisi olmaz. Fakat %100 daha rahat ve daha olgun."

"Aslında kendi kariyerimde de aynı şeyi yaşadım. Ben de ilk galibiyetimden sonra böyleydim."

"Onu başarmadan önce 'Bir Grand Prix kazanmalıyım ve kazanacağım' fikriyle deliriyordum. Fakat bunu yapıp, o duyguyu tattıktan sonra, zihinsel anlamda rahatladım."

"Charles'a baktığınızda, sürüşünde hâlâ belli bir korku hissi var. Bu, Ferrari'nin kaybetmemesi gereken puanları kaybetmesinden dolayı olabilir."

"Fakat Max de artık o birkaç hatayı yapmıyor ve farkı da tam olarak bu yaratıyor."

"Ayrıca Budapeşte'deki yarışının, şimdiye kadarki en iyi yarışlarından biri olduğunu düşünüyorum." dedi.