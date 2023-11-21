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Formula 1 Las Vegas GP
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Coulthard: "Verstappen, F1'in Elon Musk'ı gibi"

Red Bull'un eski pilotu David Coulthard, üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'in Las Vegas Grand Prix'sini sürekli eleştirmesinin ardından onu F1'in 'Elon Musk'ı' olarak tanımladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sindeki etkinliklerden hoşlanmadı ve açılış seremonisi sırasında  kendisini palyaço gibi hissettiğini iddia etti. Ayrıca Monako'yu 'Şampiyonlar Ligi' olarak tanımlarken, Vegas'ı 'Ulusal Lig' olarak tanımladı. 

Channel 4'ün yarış yayını sırasında Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Verstappen'den etkinlikle ilgili eleştirilerini yumuşatmasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda Coulthard, Verstappen'in söylediklerini X'in sahibi Elon Musk'ın ifade özgürlüğü çabalarına benzetti.

Coulthard, "Max, F1'in Elon Musk'ı gibi, değil mi? İfade özgürlüğüne inanıyor."

"Tabii ki [F1'in sahipleri ve Vegas yarışlarının organizatörü Liberty Media] bundan hoşlanmayacak. Onlar sadece sonuç odaklı yatırımları düşünüyorlar; günün sonunda onlar soğuk, sert iş adamları ama Max böyle değil, onun karakteri farklı."

Elon Musk, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Greg Maffei, F1, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talk in the Red Bull Racing garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Elon Musk, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Greg Maffei, F1, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talk in the Red Bull Racing garage

Jamie Chadwick ise Verstappen'in tek ilgisinin pist üzerindeki aksiyon olduğunda ısrar etti.

Chadwick, "O yarışmayı seviyor. Sadece araca binip kazanmak istiyor, gerisi pek umurunda değil."

"Ama pek çok insan bunu önemsiyor ve bence bu yüzden bu hafta sonu pek çok kişinin gözü bu sporun üzerinde. Her zamankinden daha fazla insan izliyor, bu yüzden olumlu yönlere de bakmamız gerektiğini düşünüyorum ama neden böyle davrandığını da anlayabiliyorum."

"Sonuçta Max olduğu gibi ve buna saygı duymalıyız. Üç kez Dünya Şampiyonu olmasının bir sebebi var ve yaptıklarına büyük hayranlık duyuyorum."

"Eminim Red Bull söylediği şeylerden dolayı hayal kırıklığına uğruyordur ama biz onu seviyoruz."

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