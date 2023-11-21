Coulthard: "Verstappen, F1'in Elon Musk'ı gibi"

Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sindeki etkinliklerden hoşlanmadı ve açılış seremonisi sırasında kendisini palyaço gibi hissettiğini iddia etti. Ayrıca Monako'yu 'Şampiyonlar Ligi' olarak tanımlarken, Vegas'ı 'Ulusal Lig' olarak tanımladı.

Channel 4'ün yarış yayını sırasında Red Bull takım patronu Christian Horner'ın Verstappen'den etkinlikle ilgili eleştirilerini yumuşatmasını isteyip istemeyeceği sorulduğunda Coulthard, Verstappen'in söylediklerini X'in sahibi Elon Musk'ın ifade özgürlüğü çabalarına benzetti.

Coulthard, "Max, F1'in Elon Musk'ı gibi, değil mi? İfade özgürlüğüne inanıyor."

"Tabii ki [F1'in sahipleri ve Vegas yarışlarının organizatörü Liberty Media] bundan hoşlanmayacak. Onlar sadece sonuç odaklı yatırımları düşünüyorlar; günün sonunda onlar soğuk, sert iş adamları ama Max böyle değil, onun karakteri farklı."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Elon Musk, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Greg Maffei, F1, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, talk in the Red Bull Racing garage

Jamie Chadwick ise Verstappen'in tek ilgisinin pist üzerindeki aksiyon olduğunda ısrar etti.

Chadwick, "O yarışmayı seviyor. Sadece araca binip kazanmak istiyor, gerisi pek umurunda değil."

"Ama pek çok insan bunu önemsiyor ve bence bu yüzden bu hafta sonu pek çok kişinin gözü bu sporun üzerinde. Her zamankinden daha fazla insan izliyor, bu yüzden olumlu yönlere de bakmamız gerektiğini düşünüyorum ama neden böyle davrandığını da anlayabiliyorum."

"Sonuçta Max olduğu gibi ve buna saygı duymalıyız. Üç kez Dünya Şampiyonu olmasının bir sebebi var ve yaptıklarına büyük hayranlık duyuyorum."

"Eminim Red Bull söylediği şeylerden dolayı hayal kırıklığına uğruyordur ama biz onu seviyoruz."