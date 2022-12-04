Coulthard: "Verstappen bir galibiyet makinesi"

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Max Verstappen, şu anda 25 yaşında olmasına rağmen iki dünya şampiyonluğu kazandı. Toplamda sekiz sezon F1'de yer alan Verstappen, bu süreçte 35 galibiyet, 77 podyum ve 20 podyumluk bir istatistik yakaladı.

Bu yıl bir sezonda en çok yarış kazanan pilot unvanını alan Verstappen, performansını her geçen yıl daha da yukarı taşıyor.

Verstappen mevcut performansını sürdürür ve Red Bull kendisine iyi bir araç sağlarsa, önümüzdeki yıllarda daha fazla şampiyonluk alabilir. Yine de iyi bir araca sahip olacağının garantisi yok.

Fakat David Coulthard, Verstappen iki şampiyonluk kazansa dahi tarihe geçeceğini düşünüyor.

Coulthard, "Verstappen dönemi iki şampiyonluğu ardından sona erebilir. Bu, onun harika bir sürücü olmadığı anlamına gelmez, sadece önümüzdeki sezonlarda şampiyon olabileceği bir aracı olmayabilir. Kimse böyle bir şeyi önceden bilemez."

"Lewis Hamilton yedi dünya şampiyonluğu değil de dokuz dünya şampiyonluğu alabilirdi. Öbür yandan Fernando Alonso'nun aksine genellikle iyi araçlarda yarıştı."

Race winner and 2022 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Kelly Piquet Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Baktığınızda Fernando Alonso'nun ikiden fazla şampiyonluğu olmalıydı ancak seçimleri ve yarış tanrıları onu gelecek yıl Aston Martin için yarışacak konuma getirdi."

"Kesinlikle hâlâ çok yetenekli olmasına rağmen orada şampiyon olma şansı çok zayıf."

"Ancak Lewis'i en büyük F1 pilotlarından biri olarak görmem için sekizinci şampiyonluğunu kazanmasına gerek yok. Aynı şey Max için de geçerli. Bence Max, çoktan en iyi sürücülerden biri oldu. Sadece bir aptal bunu iyi bir araca sahip olduğu için başardığını iddia edebilir."

"Geride dönüp bakarsanız, takım arkadaşlarından hiçbiri onunla savaşamazdı. Max pistte bir canavar, gerçek bir galibiyet makinesi ve kimsenin kendisi hakkında ne söylediğini umursamıyor. İnanılmaz bir yarışçı."

2022'ye ait istatistikler İskoçyalı pilotun sözlerini doğruluyor: Red Bull Racing'in bu yıl elde ettiği 17 galibiyetin 15'i Verstappen tarafından kazanıldı. Ferrari, Mercedes, Alpine ve Aston Martin sürücülerinin tamamı 531 tur lider giderken, Max 611 tur lider gitti.