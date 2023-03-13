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Coulthard: "Vasseur'un takıma uyum sağlaması gerekmiyor"

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre Frederic Vasseur dışarıdan gelen biri olarak takımda işleri istediği gibi yönlendirebilecek bir pozisyonda.

Altay Gök
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Coulthard: "Vasseur'un takıma uyum sağlaması gerekmiyor"
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Dört senelik Mattia Binotto döneminin noktalanmasıyla beraber takım patronu olarak Frederic Vasseur ile anlaşan Ferrari'nin sadece takım patronu değişikliğiyle sınırlı kalmayacağını söylemek mümkün.

Sezon öncesi Inaki Rueda'yı strateji şefliğinden fabrikada bir diğer role çeken takım, ilk yarışın ardından da David Sanchez başta olmak üzere birçok ismin istifasını kabul etti.

İstifaların bu kadarla sınırlı kalmayacağı, sportif direktör Laurent Mekies'in de istifa edebileceği konuşuluyor, dolayısıyla takımda kimsenin yeri garanti değil.

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Ferrari'deki son durumu yorumlayan David Coulthard, takıma yabancı biri olan Vasseur'un işleri istediği gibi yapabileceğini söylüyor.

Hollanda menşeili FORMULE 1 MAGAZINE'e konuşan Coulthard, "Bir yabancı olarak Fred'in takım kültürüne uyum sağlaması gerekmiyor.

"İstediği takdirde 'arkadaşlar, bu bir yarış takımı, patron benim ve bu işi böyle yapacağız' diyebilir. Bu sözlerinin kişisel çıkarlar, itibar veya karşılıklı ilişkilerle bir ilgisi de olmayacak."

"Bunun yanı sıra Vasseur'un bir yarışçı olduğunu da unutmamak gerek."

"Binotto bir mühendis, Arrivabene ise bir pazarlamacıydı. Vasseur'ün dikkati diğer konularla dağılmıyor, kendisi sadece aracın performansına odaklanmış durumda."

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