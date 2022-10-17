Coulthard: "Takımlar, FIA ve Liberty arasında uyuşmazlık var"

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Şu anda Channel 4'ün F1 haberlerinin önde gelen isimlerinden biri olan eski McLaren ve Red Bull pilotu Coulthard; takımların, yönetim organı FIA'nın ve sporun haklarını elinde bulunduran medya grubu Liberty Media'nın birlikte daha iyi çalışması gerektiğine inanıyor.

Coulthard, dramatik Japonya Grand Prix'sinin ardından - dramanın pistten ziyade pist dışı olaylardan kaynaklandığı bir yarışta - ilgili tüm tarafları birbirleriyle iletişimlerinde daha uyumlu olmaya çağırdı.

FIA'nın 2021 bütçe sınırı analizinin sonuçlarını açıklamayı geciktirmesiyle hafta sonunun gölgelenmesinin yanı sıra, yağışlı hava nedeniyle yarışta kırmızı bayrak çıkarılmıştı. Daha sonra tüm araçlar pite dönmeden, piste bir kurtarma aracı alınmıştı.

Yarışı Max Verstappen'in kazanmasının ardından, Charles Leclerc'e verilen ceza sonrasında Red Bull pilotu, ikinci dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

David Coulthard, TV Presenter Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ancak, Verstappen ve Red Bull bile kural kitabında, yarış mesafesinin sadece yarısından biraz fazlasının koşulmasına rağmen tam yarış puanlarının verileceği anlamına gelen bir ifadeden habersiz olduklarından, hiç kimse Verstappen'in Japonya'da dünya şampiyonu olabileceği ihtimalini düşünmemişti.

Channel 4'e verdiği demeçte Coulthard, "Hafta sonu boyunca bütçe sınırı ve yağışlı havada araçların piste çıkıp çıkamayacağı konuşuldu, ancak odaklanmamız gereken daha büyük bir resim var."

"Bizim spordaki amacımız, taraftarların eğlenmesini sağlamak. Japonya'da, yağmurun geleceğini bile bile yarış durduruldu. Bu biraz aptalcaydı."

"Tabii ki bu yarıştan sonra padoktakilere malzeme vererek bazı konuların konuşulmasına sebep oluyor, ancak sportif açıdan iyi bir durum değil." dedi.

Coulthard, 2022'de gelen yeni düzenlemeler sebebiyle pist üstü rekabetin artışını övdü.

Coulthard, "F1, yeni düzenlemelerle bir adım öne çıktı. Pilotlar birbirlerine daha yakın gidiyorlar ve daha iyi yarışlar izliyoruz.”

"Bu sporun tarihinde hiçbir zaman aerodinamik avantaj bu kadar öne çıkmadı. Bu yolda ne kadar devam edersek, F1'in daha iyi bir yerde olacağına inanıyorum."

"Ancak takımlar, ticari hak sahibi Liberty ve FIA arasında hâlâ bir kopukluk olduğunu düşünüyorum, bir uyum içinde ilerlemiyorlar."

"Onlar arasında daha iyi bir iletişim olursa, taraftarlara daha iyi bir şekilde hizmet edebiliriz." dedi.