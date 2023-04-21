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Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi"

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre FIA'nın son turlarda aldığı kırmızı bayrak kararı gereksizdi.

Altay Gök
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Coulthard: "Son turlarda kırmızı bayrak gereksizdi, Güvenlik Aracı yeterliydi"

Avustralya GP'si, pist üstü mücadelelerinden, Lewis Hamilton'ın podyumundan ve Max Verstappen'in galibiyetinden çok kırmızı bayrak periyotları nedeniyle çok konuşuldu ve halen konuşuluyor.

Özellikle 54. turda lastik patlatan Kevin Magnussen'in kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayrak, yarışın son turlarda haksız şekilde sıfırlandığı ve soğuyan asfaltın da pilotları hataya zorlayacağı için fazlasıyla eleştirdi -yeniden startta yaşanan kaos ve 4 pilotun yarış dışı kalması bu eleştirileri haklı çıkarttı.

Bu konudaki eleştirileri haklı bulan Coulthard'a göre yarış kontrol Güvenlik Aracı ile çözebileceği bir sorunu yanlış karar vermemek için karmaşık hale getirdi.

Channel 4'e konuşan Coulthard, "Evet, [Magnussen] duvara çarptı, lastiği patladı, pistte birçok parça bıraktı ancak bu kırmızı bayrak gerektiren bir durum değil." 

"Benim için kafa karıştırıcı olan da bu."

"Kabul edelim ki bu zor bir iş, böyle durumlarda hakemler, komiserler kurulu ve yarış direktörü her zaman zor bir konumda olacak."

"Ama sanki yanlış bir karar vermekten çok korkuyorlarmış gibi her seferinde aşırı ihtiyatlı bir karar alıyorlar."

"Açıkçası bir Güvenlik Aracı periyodu yeterli olurdu." dedi.

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