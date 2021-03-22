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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Schumacher yetenekli olmasaydı, verilen desteğin önemi kalmazdı"

Ekleyen:
, Editör

David Coulthard, Mick Schumacher'in yetenekli bir pilot olduğunu, aksi takdirde bugünkü konumuna gelemeyeceğini söyledi. İngiliz pilot, Schumacher'in güçlü formunu devam ettirmesi halinde Ferrari'ye geçebileceğini dahi düşünüyor.

Coulthard: "Schumacher yetenekli olmasaydı, verilen desteğin önemi kalmazdı"

Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick, kariyeri boyunca Formula 3 ve son olarak Formula 2 şampiyonlukları almayı başardı.

Aynı zamanda ADAC ve İtalya F4 serilerinde de ikinci olan Mick, babasından ötürü her zaman çok fazla ilgiye sahipti ve bu da ona bazı kapıların daha kolay açılmasını sağladı.

Mick, şu anda Ferrari sürücü akademisinin bir üyesi ve gelecek yıl Haas'la Formula 1'e adım atacak.

Bunun Schumacher soyadı sayesinde mümkün olduğunu düşünen belli bir kesim olsa da, Michael ile uzun yıllar aynı pisti paylaşan David Coulthard bu görüşe katılmıyor.

Express Sport'a  konuşan Coulthard, "Daha önce alt kategorilerde kaydettiği gelişimi gördüm. O odaklanmış, formda ve aynı zamanda başarıya aç bir yarış pilotu."

"O, kendi kişiliğine sahip ancak aynı zamanda aldığı tüm destekle ve önüne konulan tüm fırsatla beraber şampiyonalarda kendini öne çıkarmayı başardı."

"Birine şans verebilirsiniz ama o şansı kullanması için zorlayamazsınız. Yani birine harika bir araç ya da harika bir takım verebilirsiniz, ama yetenekli değilse bununla bile hiçbir şey yapamazlar."

"Haas, Mick'in huzur içinde çalışması için doğru yer. Mazepini'i yenmekte zorlanacağını sanmıyorum, eğer zorlanıyorsa da o zaman ortada bir problem var demektir."

"Eğer Mazepin'i yenmekte sorun yaşamazsa, birkaç yıl içinde Ferrari ya da başka bir takımla birlikte yarışma şansı yakalayabileceğini düşünüyorum."

"Bu açıdan her şey Charles Leclerc ve Carlos Sainz'e bağlı." dedi.

Ferrari'de Charles Leclerc'in 2024 sonuna kadar kontratı bulunurken, Carlos Sainz'ın iki yıllık kontratı 2022 yılı sonunda sona erecek.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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