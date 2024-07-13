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Formula 1 Britanya GP

Coulthard: "Sainz, Ferrari'nin yedek pilotu olmalı"

David Coulthard, Carlos Sainz'a Ferrari bünyesinde kalmasını tavsiye etti.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz'ın Formula 1'deki geleceği büyük tartışma konusu çünkü önünde birden fazla seçenek olmasına rağmen aylardır ne yapacağına karar vermedi.

Britanya yarışından Alpine'e döneceği konuşulmaya başlamıştı fakat şimdi Mercedes iddiaları mevcut.

Ancak David Coulthard, Formula for Success  adlı podcastte Sainz'a Ferrari'nin yedek pilotu olmasını tavsiye etti.

Coulthard, "Williams onunla işbirliği yapmak istediklerini doğruladı, Audi de Nico Hulkenberg ile takım arkadaşı olmasını istiyor ama bence Carlos için Ferrari'de kalması daha iyi olur. "

"Onlara önümüzdeki iki yıl boyunca yedek sürücü olarak görev yapmak istediğini söyleyebilir çünkü Lewis'in Ferrari'de üç yıl kalacağını düşünmüyorum."

"Carlos'un iki yıl boyunca formunu koruması gerekecek fakat Formula 1'in stresinden kurtulacak ve 32 yaşına geldiğinde Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in sürdüğü Ferrari'nin direksiyonuna oturabilecek."

"O zaman şampiyonluk için mücadele etme şansı olabilir."

"Alpine için yarışırsa önümüzdeki üç yıl içinde şampiyonluk için mücadele edebilir mi? Williams ile üç yıl içinde dünya şampiyonu olabilir mi? Audi ile bu gerçekçi mi? Hepsine 'hayır' derdim." dedi.

Coulthard'ın önerisinin pek de gerçekçi olmadığı düşünülüyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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