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Coulthard: "Sağlığından endişe duyan pilotlar F1'den ayrılmalı"

Eski F1 pilotu David Coulthard, dalgalanma nedeniyle sağlığından endişe duyan isimlerin, spordan ayrılması gerektiğini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Coulthard: "Sağlığından endişe duyan pilotlar F1'den ayrılmalı"
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Yeni nesil araçlar yüksek hızlarda dalgalanma yaşıyor ve sürücüler bu durumdan epey şikayetçi oldukları için, FIA'dan konuya müdahale etmesini istediler.

FIA, Bakü'ye kadar konuya müdahale etmedi ancak Mercedes pilotlarının epey zorlandığı o yarışın ardından FIA teknik direktif yayınladı ve dalgalanmaya sınırlama getireceğini duyurdu.

Eski F1 pilotu ve yorumcu David Coulthard, yeni nesil araçları hiç sürmese de, sürücülerin bundan şikayet etmesinin doğru olmadığına inanıyor.

Coulthard, "Eğer bir sürücü rahatsızlık hissediyorsa, bir şeylerin uzun vadede sağlığına zarar verdiğini düşünüyorsa, o zaman ayrılmalı. Çok rahat olmasalar bile yerini almayı seve seve kabul edecek birçok genç var."

"Bu spordaki hiç kimsenin pilotlara bir tür rahatlık vadetmediğini hatırlatmak gerekiyor. Eğer boksörseniz, birinin yüzünüze vurmasına hazırlıklı olmalısınız. Eğer bir futbolcuysanız, bacaklarınıza tekme alırsınız."

"Kız arkadaşım İsveç milli takımında oynuyordu ve bacaklarında izler vardı çünkü bir kaptan ve forvet olduğu için onu sakatlıyorlardı."

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed by David Coulthard, TV Presenter

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed by David Coulthard, TV Presenter

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda bazı takımların zor durumda olduğunu düşünüyorum ama durum yavaş yavaş değişecek. Genel olarak her şey teknik düzenlemeleri nasıl anladığınıza bağlı. Williams'a katıldığım günden itibaren Adrian Newey ile çalıştım ve her zaman, söylenen şeyleri anlamak için kuralları okumanız gerektiğini söylerdi. Fakat ne söylemediklerini öğrenmek adına bunu yapmak daha da önemli. Çünkü sonunda avantaj getiren şey budur."

"Formula 1 takımları, araçlarını kendilerine avantaj sağlayacak bir yaklaşım bulmayı umut ederek tasarlıyorlar."

"Sorunları olanlar elbette her zaman daha iyi performans gösterenlerden daha çok şikayet ederler. Ancak sonunda hepsi aynı teknik düzenlemeler içerisinde aracını geliştiriyorlar."

"Yarıştığım takım, diğerlerine kıyasla daha iyi olduğu için avantajlı olduğum zamanlar oldu. Fakat aynı zamanda daha kötü olan ve araçlarını sürmenin daha acı verici olduğu takımlar için de yarıştım."

Coulthard ayrıca George Russell'dan da övgüyle bahsetti fakat Lewis Hamilton ile kıyaslamanın şu noktada doğru olduğunu düşünmüyor.

Coulthard, "Bence George geleceğin dünya şampiyonu."

"O, gerçekten harika bir sürücü ve bu takımda yarışmayı hak ediyor. Ancak Mercedes'in yarışlar kazanabilecek bir aracı olana kadar Lewis'e kıyasla gerçekten neler yapabileceğini bilemeyeceğiz."

"Şu anda kullandığı W13, Russell'ın şimdiye kadar sürdüğü en iyi araç. Oysa Lewis için aynı şey söylenemez."

"Kariyerlerinin farklı noktalarındalar, farklı ruh hali içerisindeler ve birileri şimdiden 'Ah, George, Lewis'in önünde!" diye çılgına dönüyor. Şahsen  acele etmemeyi ve sıralama turlarında ilk çizgiyi alacakları günü beklemeyi öneriyorum."

"Mercedes'in tekrar şampiyonluklar kazanabilecek bir aracı olduğunda, gerçekten ne durumda olduklarını göreceğiz." dedi.

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