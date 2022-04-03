Coulthard: "Russell'ın performansını eleştirmek doğru değil"

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George Russell bu yıl Valtteri Bottas'ın yerini alarak Mercedes'e katılmıştı ve 2022 sezonunun ilk iki yarışında podyum başarısı gösteremedi.

İngiliz pilot, Lewis Hamilton'ın podyuma çıktığı Bahreyn'de dördüncü olurken, Suudi Arabistan'da iki Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Aslında alınan sonuçlarda büyük oranda aracın payı vardı çünkü Mercedes, ilk iki yarışta bariz şekilde en iyi takımlarla yarışabilecek tempoda değildi.

Eski F1 pilotu ve yorumcu David Coulthard, bu sonuçların övgüye değer olduğuna inanıyor ve Mercedes'in formu göz önüne alındığında Russell'a yapılacak olası eleştirilen pek mantıklı olmadığını söylüyor.

Coulthard, Sunday Mirror'a şöyle dedi: "George'un ilk birkaç yarışının standartlara uygun olmadığını düşünenler var. Fakat ben buna katılmıyorum. Olan şey Ferrari ve Red Bull sezona gerçekten çok iyi başlamasıydı. Bence George, aracı ve durumu gayet iyi idare etti."

"Şahsen yaptığı çalışmalardan çok etkilendim. George beklentilerimle uyumlu sonuçlar alıyor. Bana göre o, her anlamda harika bir paket. Hızlı ve takımla nasıl düzgün şekilde iletişim ya da ilişki kuracağını biliyor."

"O, üst düzey bir profesyonel yarış pilotunun modern versiyonu. Sezon başlamadan önce böyle düşünüyordum ve şimdi fikrimi değiştirmedim."

Russell, ilk iki yarışın ardından podyum alamasa dahi şampiyonada Hamilton'ın önünde yer alıyor.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images