Coulthard: "Russell, şampiyon olmak istiyorsa Antonelli'yi Barselona'da yenmeli"

Kimi Antonelli, pazar günü Monako Grand Prix'sini kazanarak 2026 sezonundaki üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Takım arkadaşı George Russell için ise Monako GP hafta sonu tam anlamıyla kabus oldu. Britanyalı pilot, aldığı cezalar sonrasında yarışı puan barajının dışında 13. sırada tamamladı.

Bu sonucun ardından Russell, şampiyona sıralamasında Lewis Hamilton'ın gerisine düşerek üçüncü sıraya geriledi.

Up To Speed podcast'inde konuşan David Coulthard, Russell'ın artık takım arkadaşıyla arasındaki performans farkını kapatması gerektiğini söyledi.

Coulthard, "Barselona'da pole pozisyonunu alabileceğini göstermesi gerekiyor. Tabii ki bunun için aracın yeterince hızlı olması da şart. Ancak artık Kimi'yi yenmesi gerekiyor."

"Dürüst olalım. Eğer Kimi'yi burada da yenemezse iş biter. Dünya şampiyonluğu da gider."

Podcastin sunucularından ve eski F1 TV sunucusu Will Buxton da Russell'ın artık mazeret üretemeyeceğini belirtti: "Uzun süre boyunca 'Tek ihtiyacım olan şey iyi bir araç' dedikten sonra artık o araca sahipseniz, ciddi şekilde geride kalamazsınız."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Erik Junius