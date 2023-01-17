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Formula 1 Haberler

Coulthard: "Ricciardo, zihinsel olarak eski halini yakalarsa, F1'e dönebilir"

Eski F1 pilotu David Coulthard, Daniel Ricciardo'nun temel probleminin "zihinsel" olduğunu düşünüyor.

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Coulthard: "Ricciardo, zihinsel olarak eski halini yakalarsa, F1'e dönebilir"
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Daniel Ricciardo, yeni sezonda Red Bull Racing'in üçüncü pilotu olacak ve yılın büyük bir kısmını dinlenerek ya da yapmak istediği diğer şeyleri yaparak geçirecek.

Avustralyalı pilot, 2022'yi son F1 sezonu olarak görmüyor ve Abu Dhabi GP'deki tavırları da bir veda gibi değildi.

Ricciardo, 2023 yılında kendisini dinlemeyi ve doğru fırsatla spora geri dönmeyi amaçlıyor. 

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre Ricciardo, bu bir yıllık süreçte neden sorun yaşadığını analiz etmeli ve eski formunu yeniden yakalamalı. Eğer bunu başarabilirse de spora geri dönüş yapabilir.

Coulthard, "Daniel son yıllarda o bildiğimiz Daniel gibi değildi."

"Bu yüzden şimdi toparlanmaya çalışacak."

"Red Bull'da, büyük bir iz bırakmıştı fakat 2018'in ardından başka bir yerde daha fazlasını başarmak için takımdan ayrıldı."

"Bu plan maalesef işe yaramadı ve şimdi aileye geri döndü."

"Başarılı olduğu günlerdeki zihinsel tutumunu yeniden kazanabilirse, geri dönme fırsatına sahip olacaktır."

"Eğer bunu başaramazsa Formula 1 kariyeri muhtemelen sona erecek." dedi.

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