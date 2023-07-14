Coulthard: "Ricciardo, Norris tarafından hırpalanmasını unutamamış olabilir"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre Sergio Perez baskı altında, ancak kendisinin yerini alacak isim, Lando Norris'e ciddi şekilde mağlup olmuş bir Daniel Ricciardo olmayabilir.
McLaren macerası kötü biten ve koltuğunu henüz sözleşmesi sona ermeden kaybeden Ricciardo, sadece yedi aylık bir aranın ardından AlphaTauri ile gride dönmeye hazırlanıyor.
Red Bull yedek pilotu olarak görev yaparken kendini bir anda B takımının lideri olarak bulan Ricciardo için bu hamlenin Red Bull'a nihai dönüşü tetikleyebileceği de düşünülmekte.
Ancak kendisinin McLaren yıllarındaki zayıf performansı ve Norris'e üstünlük sağlayamadığı henüz tamamen unutulmuş değil, David Coulthard'a göre Ricciardo da bunu kolayca unutamayacak.
Haberlerin kesinleşmesinden birkaç gün önce Channel 4'e konuşan Coulthard, "Daniel'in özüne geri dönmesi gerekiyor."
"[Perez'in] hayatında çok daha fazla şey var, çoğu zaman Meksika'ya geri dönüyor. Dört çocuğu var, bilirsiniz, eve döndüğünüzde iyi bir uyku çekmeye çalışırken bu zor olmalı.
"Yılın başında formdaydı ve 'evet, şampiyon olabilirim' şeklinde konuşmaktaydı. Bu konuşmalar artık geride kalmış gibi duruyor."
"Macaristan'da iyi bir sıralama seansı geçirmek zorunda, aksi takdirde baskı artacak ve Helmut Marko ile Christian Horner radarda genç bir pilot olup olmadığına bakacaklar."
"Bünyelerinde bulunan bir Daniel Ricciardo var ama siz geri dönmek ister miydiniz? Max Verstappen'in yanında Daniel Ricciardo?
"Son birkaç yılda Lando Norris tarafından biraz hırpalandı, dolayısıyla psikolojik yaralarının iyileştiğinden emin değilim."
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