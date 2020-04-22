Coulthard, Red Bull'un şampiyon olmasına yardım ettiği için mutlu

David Coulthard, kariyerine Williams'ta başladı, daha sonra McLaren'a geçti ve son olarak Red Bull'la yarışıp Formula 1'e veda etti.

Coulthard, Jaguar'ı satın alarak Formula 1e giren Red Bull'a 2005 yılında katıldı ve 2006 ile 2008 yıllarında birer podyum elde etti. 2008 yılı sonunda takımdan ayrıldı ve yerini genç pilot Sebastian Vettel aldı.

Alman pilot, henüz Red Bull'daki ikinci yılında şampiyon olmayı başardı.

Coulthard, takımın bu dört yıllık inşa sürecinin kilit isimlerinden birisiydi ve Red Bull'un arka arkaya dört kez şampiyon olmasından memnun olduğunu belirtti.

İngiliz pilot, "Red Bull'dan önce takım Jaguar'dı ve daha sonra Red Bull takımı satın aldı, yönetim değişti ve takımın genel görünümü değişti. Sözleşmemi imzalamadan önce Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz ile yaptığım toplantıyı hatırlıyorum."

"Gözlerinin içine bakıp hayalini anlayacağımı düşündüm ve gerçekten bunun bir markalaşma işi olmadığını ve takımı kazanabilecek bir konuma getirmek için büyük bir yatırım gerektirdiğini anlıyor gibiydi.”

“Dört yıl boyunca oradaydım, ama dönemimin sona erdiğini fark ettim. Sebastian Vettel'in geleceği belliydi. 2008 son F1 yılımdı ve Toro Rosso ile İtalyan Grand Prix'ini kazanan Sebastian, 2009'da ana takıma geçme şansı yakaladı."

“Kariyerimin doğal bir şekilde sona erdiğini fark ettim..."

"Red Bull Racing'e davet edildikten sonra, dört yıl boyunca Christian Horner'ın takımı yeniden inşa etmesine yardımcı oldum ve bu konuda iyi hislerim var. Bu sürenin sonunda dört dünya şampiyonluğu kazanıp, Ferrari ve Mercedes'in rakibi olmaya devam ettiler. Bunu düşünmek beni mutlu ediyor."

"Williams, McLaren ve Red Bull ile olan dönemlerime baktığımda, hepsiyle hâlâ iyi bir ilişkim var ve elbette her birini seviyorum, çünkü onlarla yarıştığımda her zaman işime kalbimi ve ruhumu koydum." dedi.

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