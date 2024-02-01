Coulthard: "Red Bull'un hakimiyeti insanları bıktırabilir"

Formula 1'de son iki yıla Red Bull ve Max Verstappen damga vurdu. İyi bir araç, takım ve pilotun birleşimiyle Avusturyalı ekip, çok sayıda zafer elde etmeyi başardı.

Son üç pilotlar ve iki takımlar şampiyonluğunun sahibi olan Red Bull, Adrian Newey önderliğinde 2024'ü de iyi şekilde geçmeyi hedefliyor.

Bazılarına göre yeni kurallara geçiş yapılacağı 2026 yılına kadar Red Bull'u geçmek pek de mümkün olmayacak.

Bu da yarışı tribünlerden veya ekran başında seyreden taraftarlar için iyi bir haber olmayabilir.

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard da Verstappen ve Red Bull Racing'in hakimiyetinin F1'in popülaritesi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğinden endişe ediyor.

The Telegraph'a konuşan Coulthard, "Bilir misiniz bilmiyorum fakat 'alışkanlık bıkkınlık yaratır' diye bir deyim vardı. Bana göre sporda da bu prensip işliyor."

"Sürekli başarı, zaferlerinizin büyüsünü yok eder."

"Sporda ilham ararız, gelişmek için fırsat ararız ve tüm zaferler bir takıma gittiğinde, bu geri kalanımızın umudunu yok eder." dedi.