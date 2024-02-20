Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"

David Coulthard, Red Bull'un RB20 aracıyla agresif bir yükseltme geliştirme planı izleyebileceğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20

Red Bull Content Pool

Red Bull'un 2024 aracı geçen hafta Milton Keynes'te tanıtıldı. Aracın Mercedes W14'e benzerliği gözden kaçmazken özellikle sidepod tasarımı dikkat çekti. 

Eski pilot ve Red Bull elçisi Coulthard, çoğu takım gibi testler sırasında güncellemelerin yapılacağını öne sürerken, sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'sinin yapılacağı hafta sonunda yeni bir güncellemenin daha yapılabileceğini söyledi.

Coulthard, F1.com'a verdiği demeçte, "Sanırım Red Bull teknik ekibi, soğutma ve yük sensörleri gibi konularda elde ettikleri rakamlardan memnun." 

"Ancak aracın deneme sürüşünde harika olduğunu düşünseniz bile, önemli olan tek şey cumartesi günü gerçekleşen sıralama turları ve nihayetinde Pazar günü Bahreyn'deki yarış."

"Son güne kadar güncellemeler olacak ve hatta Bahreyn yarış hafta sonunda Cuma günü bile güncelleme getirilebilir. Tüm bu güncellemelerin performansı, dengeyi ve tur zamanını değiştirmesi bekleniyor."

Coulthard ayrıca Ferrari ve Mercedes'in önümüzdeki sezonda Max Verstappen ve Sergio Perez'i yakalama şansını da değerlendirdi.

"[Ferrari'de] yarış temposunu azaltan şey her neyse, onu geliştirmeyi başardıkları noktada gerçekten rekabetçi olacaklardır."

"Mercedes yıl sonunda büyük adımlar atıyordu... McLaren ise Bahreyn'de sıralamanın gerisindeydi, Abu Dabi'de hemen hemen sıralamanın önündeydi, yani yıl boyunca büyük bir gelişme gösterdi."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"
Sonraki haber Herbert: "W15 ile istediğini yakalayamazsa Mercedes'in düşüşü devam eder"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi"

Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi" Bottas: "Bu araç geçen yılkinden çok daha iyi"

Son Haberler

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti" Tsunoda: "Tüm gün oldukça sorunsuz geçti"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!" Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu" Zhou: "İlk gün bizim için umut verici oldu"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor" Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye