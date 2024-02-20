Coulthard: "Red Bull son güne kadar güncelleme getirecektir"
David Coulthard, Red Bull'un RB20 aracıyla agresif bir yükseltme geliştirme planı izleyebileceğini dile getirdi.
Red Bull Racing RB20
Red Bull Content Pool
Red Bull'un 2024 aracı geçen hafta Milton Keynes'te tanıtıldı. Aracın Mercedes W14'e benzerliği gözden kaçmazken özellikle sidepod tasarımı dikkat çekti.
Eski pilot ve Red Bull elçisi Coulthard, çoğu takım gibi testler sırasında güncellemelerin yapılacağını öne sürerken, sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'sinin yapılacağı hafta sonunda yeni bir güncellemenin daha yapılabileceğini söyledi.
Coulthard, F1.com'a verdiği demeçte, "Sanırım Red Bull teknik ekibi, soğutma ve yük sensörleri gibi konularda elde ettikleri rakamlardan memnun."
"Ancak aracın deneme sürüşünde harika olduğunu düşünseniz bile, önemli olan tek şey cumartesi günü gerçekleşen sıralama turları ve nihayetinde Pazar günü Bahreyn'deki yarış."
"Son güne kadar güncellemeler olacak ve hatta Bahreyn yarış hafta sonunda Cuma günü bile güncelleme getirilebilir. Tüm bu güncellemelerin performansı, dengeyi ve tur zamanını değiştirmesi bekleniyor."
Coulthard ayrıca Ferrari ve Mercedes'in önümüzdeki sezonda Max Verstappen ve Sergio Perez'i yakalama şansını da değerlendirdi.
"[Ferrari'de] yarış temposunu azaltan şey her neyse, onu geliştirmeyi başardıkları noktada gerçekten rekabetçi olacaklardır."
"Mercedes yıl sonunda büyük adımlar atıyordu... McLaren ise Bahreyn'de sıralamanın gerisindeydi, Abu Dabi'de hemen hemen sıralamanın önündeydi, yani yıl boyunca büyük bir gelişme gösterdi."
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