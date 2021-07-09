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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Coulthard, Raikkonen'in F1’den ayrılma zamanı gelmiş olabileceğini düşünüyor

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Eski F1 pilotu David Coulthard, Avusturya Grand Prix’sinin son turunda Sebastian Vettel’le temas yaşayan Kimi Raikkonen’in artık sporu bırakma zamanının gelmiş olabileceğine inanıyor.

Coulthard, Raikkonen'in F1’den ayrılma zamanı gelmiş olabileceğini düşünüyor

41 yaşındaki Raikkonen, şu anda griddeki en yaşlı pilot konumunda ve Formula 1’e başladığından bu yana 338 kez start aldı.

Deneyimli pilot, geçen hafta Red Bull Ring’deki yarışın son turunda Vettel ile mücadele etti ve ikili temas yaşadı.

Vettel, 4. virajda eski takım arkadaşının önüne geçti ve bunu yaparken iki sürücü için de yeterli yer bıraktı. Ancak, Raikkonen’in sağa doğru yaptığı hamle sonrasında temas yaşandı ve iki pilot da yarış dışı kalmış oldu.

Fin pilot, bu olayın ardından kazaya neden olduğu gerekçesiyle 20 saniye zaman cezası aldı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, practice their race start procedures at the end of FP3

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, practice their race start procedures at the end of FP3
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ralf Schumacher, Raikkonen’in bu hareketini “mantıksız” ve “utanç verici” bulduğunu söylerken Coulthard, bu olayın Fin pilotun artık F1 için fazla yaşlı olduğunu işaret edip etmediğini sorguluyor.

Coulthard, “Ben [Formula 1’i] bıraktığımda 37 yaşındaydım.”

“Bir anda hatalar yapmaya başlıyor ama bunu itiraf etmek istemiyorsunuz. Ancak bunların sizin yüzünden olduğunu biliyorsunuz.”

“Bunun konsantrasyonun düşmesiyle alakalı olduğunu fark ettim, özellikle de yarış sonlarına doğru.”

“Aynı şeyi Michael Schumacher’in son yılında da görmüştük.” yorumlarında bulundu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Kleine Zeitung gazetesine Raikonnen'in kazası hakkında şunları söyledi: "Belki de [o sırada] yarışın ne zaman biteceğini görebilmek için saate bakıyordu!”

Eğer 2007 Dünya Şampiyonu, bu senenin sonunda spordan ayrılmaya karar verirse Mick Schumacher'in Haas'tan Alfa Romeo'ya geçme ihtimali olduğu biliniyor. Ancak, tek aday o değil.

Bazı kaynaklara göre, bu sezonun sonunda Mercedes koltuğunu Williams pilotu George Russell'a kaybetmesi beklenen Valtteri Bottas da Alfa Romeo için başka bir seçenek.

Sauber akademisi sürücüsü Theo Pourchaire konusunda ise takım patronu Fred Vasseur, genç pilotun Formula 1'e geçmesini sağlamak için aceleci davranmak istemediğini söylemişti.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vasseur, "Theo ile bir sözleşmemiz var ama yine de onun için acele etmek istemiyorum, onun daha 17 yaşında olduğunu unutmamalıyız."

"F1'e gelen diğer tüm yeteneklerle kıyasladığınızda onlar, bu spora çok daha geç yaşlarda başladılar ve Lewis [Hamilton], Nico [Rosberg] veya Charles [Leclerc] ile herhangi bir karşılaştırma yapmak bile istemiyorum çünkü onlar çok daha yaşlıydılar ve daha fazla deneyime sahiplerdi. Bence onu bu kadar erken zorlamak hata olacaktır."

“Önce F2'deki işini tamamlamalı, daha sonra neler yapabileceğini tartışmak için zamanımız olacak.” ifadelerini kullandı.

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