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Coulthard, Pirelli dönemini "kafa karıştırıcı" ve "sıkıcı" buluyor

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Eski F1 pilotu David Coulthard, Pirelli dönemiyle birlikte lastik yönetiminin yarışlarda büyük rol oynamasının hoşuna gitmediğini belirtti.

Coulthard, Pirelli dönemini "kafa karıştırıcı" ve "sıkıcı" buluyor

2011 sezonundan itibaren F1'in tek lastik sağlayıcısı olan Pirelli, spora geldiğinde farklı stratejiler yaratarak yarışları tahmin edilemez bir hale getirmeyi hedeflediğini söylemişti.

Yıllar ilerledikçe, takımlar ve sürücüler ve bu lastiklerin karakteristiklerine daha da alıştı ve lastik koruma konusunda uzmanlaştılar. Böylelikle çoğu yarış tek pit stop stratejileri ile tamamlanmaya başladı.

F1 kariyerinde birçok lastik markası gören Coulthard, F1'deki Pirelli dönemi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ben; Goodyear, Bridgestone ve Michelin lastikleriyle yarıştım ve hiçbirine 'kötü lastikler' diyemem."

"Bridgestone ve Michelin'in bazı pistlerde avantajları olabiliyordu ama bu şirketlerle çalışmak iyiydi, onlar her zaman lastik gelişiminde sınırları zorluyorlardı."

"Biz hiçbir zaman termal aşınmayla alakalı bu kadar konuşmuyorduk. Hiç bir zaman birbirimize 'lastikleri zorlayamazsın' demiyorduk. Elbette yeniyken performanslarının zirvelerindeydiler, sonrasında biraz kabarcıklanma oluyordu ve aşınıyorlardı ancak onlar lastikti."

"Bu yeni Pirelli dönemi hakkında konuşmak benim için çok kafa karıştırıcı ve sıkıcı. Ayrıca diğer sürücülerin 'Lastiklerimi zorlamaktan kaçınıyordum.' demelerini dinlemek de sıkıcı geliyor."

Formula 1'deki "lastik savaşları" 2006 senesinde sona erdi. Mercedes pilotu Lewis Hamilton da Pirelli'yi zorlamak adına birkaç lastik üreticisinin daha spora dönmesi gerektiğini söylemişti.

Coulthard da F1'de neredeyse her alanda rekabet ve "savaşların" olduğunu ve lastik alanında olmamasını saçmalık olduğunu söyledi.

Coulthard, bu konu hakkında, "Motor savaşları, şasi savaşları, sürücü savaşları. F1'de bunların hepsi var fakat sürücülerin en çok şikayet ettiği konulardan biri olan lastiklerde tek bir üretici bulunuyor."

"Ben bu saçmalığı dinlemektense, Avon veya Goodyear ya da başka bir markaya gidip iki tane genelleyici ama iyi lastiğe sahip olmayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Pirelli tyres on the Ferrari SF21

Pirelli tyres on the Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

 

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Editör Can Çarpıcı

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