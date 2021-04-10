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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Perez zamanla Red Bull'da harika işler yapacak"

Ekleyen:
, Editör

Eski F1 pilotu David Coulthard, Sergio Perez'in Red Bull'da başarılı işlere imza atabileceğini, fakat kendisine zaman verilmesi gerektiğini belirtti.

Coulthard: "Perez zamanla Red Bull'da harika işler yapacak"

Meksikalı Formula 1 pilotu Sergio Perez, Racing Point/Force India'da geçirdiği yılların ardından, bu yıl Red Bull Racing'e katıldı.

Red Bull hem yapı, hem de teknik anlamda Racing Point'ten çok farklı bir ekip ve Perez'in takıma alışması için vakte ihtiyacı olduğu biliniyordu.

Meksikalı pilot, ilk sıralama turlarında takım arkadaşı Max Verstappen'den ciddi şekilde yavaş kaldı. Ancak yarış temposu oldukça iyiydi.

Perez'in ilk yarış performansı Red Bull'u tatmin ederken, David Coulthard da Perez'in takımda başarılı işlere imza atacağını belirtti.

Hollandalı TV kanalı Ziggo Sport'a konuşan Coulthard, “Sergio, bir Formula 1 aracı içerisinde her zaman güven duyabileceğiniz deneyimli ve profesyonel bir yarış pilot."

"Red Bull'un tam olarak ihtiyaç duyduğu kişi o. Çünkü Alex Albon'a çok büyük bir saygım var, fakat Max faktörü ile baş edemedi, çünkü yeterince olgun bir sürücü değildi."

"Perez, formasyon turunda yolda kaldığı zaman, takımla herhangi bir görüşme yapmadan, yolda kalan aracını kendi başına çalıştırmayı başardı. Sonrasında pit yoluna geldi ve yarışa buradan başladı. Buna rağmen beşinci oldu. Takımın, şampiyon olabilmesini sağlayabilmek adına tam olarak bu şekilde çalışmak gerekiyor."

"Perez, Racing Point'in her detayını çok iyi biliyordu. Fakat şimdi yeni aracını daha iyi anlamaya çalışıyor. Tüm tuşları ve diğer her şeyi çok iyi bilmesi gerekiyor. Bence ona altı ay vermeliyiz, fakat bence Max için harika bir takım arkadaşı olabilir." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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