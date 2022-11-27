Coulthard: "Perez, Red Bull'un kararlarından memnun değilse ayrılabilir fakat nereye gidecek?"

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Brezilya GP'de Max Verstappen'in yerini Sergio Perez'e vermemesinin ardından büyük bir tartışma yaşanmıştı.

David Coulthard, Verstappen'in Perez'e yer vermeyi reddetmesinde herhangi bir problem görmüyor.

Coulthard, Daily Mirror'a verdiği röportajda "Bu sözler herkes tarafından duyuldu ve yorumlanacak bir şey yok: Takım bir talepte bulundu ve sürücü buna uymayı reddetti."

"Max cevabını daha önce vermişti fakat birisi farklı bir tepki duymak için aynı şeyi tekrar sordu."

"Geriye bakarsak, [2020'nin ardından] Sergio Formula 1'e neredeyse veda etmek üzereydi ve kapısını kimse çalmamıştı. Fakat Red Bull ona geri dönme fırsatı verdi ve yarışlarda zaferler için mücadele edebileceği bir araç sağladı."

"Perez takım arkadaşını geçme şansı yakaladı ancak düzenli olarak Verstappen'in seviyesinin altında kaldı. Bazı durumlarda başarılıydı ve kazandığı zaferler bende iyi bir izlenim bıraktı."

"Bir zamanlar, Williams'tan McLaren'a geçmeden önce, Ferrari'den teklif aldım ama sözleşmede bir şart vardı; Eğer ben üçüncüysem, Michael Schumacher dördüncüyse, o zaman takım arkadaşıma yer vermeliydim."

David Coulthard, TV Presenter Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Diğer tarafta McLaren, sürücülerine eşit fırsatlar veriyordu ve hal böyle olunca böyle bir sözleşme imzalamak istemedim. Sonra Mika Hakkinen iki kez dünya şampiyonu olmayı başardı çünkü o daha hızlıydı ve şampiyonlukları bu sayede kazandı."

"Mika'ya yol vermemi istediklerinde takımın emirlerine uymamın nedeni başka seçeneğimin olmamasıydı. Aksi takdirde takımdan ayrılmak zorunda kalırdım. Gidecek başka yerim de yoktu, bu yüzden bir aracım olmasını ve yüksek sonuçlar için mücadele etmeyi tercih ettim."

"Sergio bir şeyi beğenmezse takımdan ayrılabilir ama nereye gidecek ki? Bana göre bu sadece spora özgü kararlardan, bazen ortaya çıkan durumlardan biriydi ve takımın bununla başa çıkması gerekiyordu."

"Fakat gerçek şu ki Max dünyanın en iyi sürücülerden biri. Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile kıyaslanabilecek en üst seviye sürücüler, kariyerleri boyunca takımlarıyla belirli sorunlar yaşamaktan veya anlaşmazlıklardan kaçınmayı başaramadılar."

"Bu onların kanında var ve bu nitelikleri sayesinde başarılı oluyorlar. Jerry MaGuire adlı bir film karakterinin dediği gibi 'Burası gösteri dünyası, burada arkadaş edinemezsiniz' dedi.