Coulthard: "Perez artık Ricciardo'nun varlığını hesaba katmalı"
David Coulthard, Sergio Perez'in artık Daniel Ricciardo'nun takımdaki varlığını düşünmesi gerektiği görüşünde.
Red Bull, yeni sezonda yedek pilotluk görevi için 2022 sezonunun ardından koltuksuz kalan Daniel Ricciardo ile anlaştı.
Avustralyalı pilot, daha önce Red Bull'da yarışmış ve Max Verstappen'le gayet iyi anlaşmıştı.
Şimdi Ricciardo'nun takıma gelmesi, Sergio Perez'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlara yol açtı ve Verstappen'le sorun yaşaması halinde koltuğunu Ricciardo'ya kaybedebileceği konuşuluyor.
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Meksikalı pilotun artık Ricciardo'nun takımdaki varlığını göz önünde bulundurması gerekeceğini söyledi.
Coulthard, "Sergio artık takımın gerçek bir yedek sürücüye sahip olduğunu bilecek."
"Sergio'nun hem kendisinin hem de Max'in kazandığı zaferlere bakması gerekiyor. Böyle bir durumda, çalışma yaklaşımınızda yaptığınız küçük değişiklikler yetmez. Büyük değişikliklere, bir program güncellemesine ihtiyacı var."
Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Bir keki aynı malzemelerle pişirmeye devam ederseniz, sonunda hep aynı keki elde edersiniz. Farklı bir sonuç elde etmek için değişikliklere ihtiyacınız var."
"Sergio'nun, son dünya şampiyonunun telemetrisine erişim imkanı var. Max'in nerede daha hızlı ve nerede daha yavaş olduğunu görebiliyor. Bazı alanlarda Perez takım arkadaşından daha hızlı, ancak çoğu zaman Max tüm parçaları bir araya getirmeyi başarıyor."
"Sergio nerede gelişmesi gerektiğini biliyor. Eğer bunu yapabilirse, o zaman şampiyonluk için savaşma şansı var. Yapamazsa da tıpkı benim gibi birkaç Grand Prix kazanmış bir pilot olarak kalacak."
"McLaren'da Mika Hakkinen ve Kimi Raikkonen ile çalıştığım dönem, ben de Perez'in konumundaydım. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve takımla geçirdiğim dokuz yıl boyunca, kendimi kötü hissettiğim anlarda bile hiçbir testi ya da yarışı kaçırmadım."
"Çünkü bir test sürücüsünün bir dakika bile sürmesine izin versem, bu fırsatı ne kadar iyi olduğunu göstermek için kullanacağını biliyordum."
"Eğer onu direksiyona oturtmazsam, yapabileceği tek şey gün boyunca konuşmak olur."
"Demek istediğim, kendi bölgenizi savunmalısınız." dedi.
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