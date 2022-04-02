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Coulthard: "Otmar'ın yerinde olsam pilotları yarıştırmazdım"

Suudi Arabistan GP'sindeki Fernando Alonso-Esteban Ocon mücadelesini yorumlayan David Coulthard, Otmar'ın yerinde olsa pilotların yarışmalarına izin vermeyeceğini söylüyor.

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Coulthard: "Otmar'ın yerinde olsam pilotları yarıştırmazdım"
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Pazar günkü Suudi Arabistan yarışının en heyecan verici anlarından birisi, yarışın ilk turlarındaki Alonso-Ocon mücadelesiydi. İki takım arkadaşının mücadelesinden galip ayrılan taraf Alonso olmuştu.

Diğer takımlar, bu tür mücadelelerde pilotlara konumlarını korumaları emrediyor olabilir, ancak Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Ocon'a yerini koruması talimatı verilene kadar ikilinin yarışmasına izin vermekten mutlu olduğunu belirtmişti.

Ancak 13 kez yarış galibi David Coulthard, maksimum sonucu elde etmenin yolu bu olmadığı için, takım patronu olsaydı "yarışmalarına izin vermeyeceğini" söyledi.

Channel 4'e konuşan Coulthard, "İlginç bir şekilde, Otmar ile özel bir konuşma gerçekleştirdim ve 'bununla bir sorunun var mı?' diyebildim." 

"O ise 'İlk turlarda yarışmalarında herhangi bir sorun sorun yok çünkü bize çok fazla zaman kaybettirmedi' dedi."

"Asıl hayal kırıklığını ise Alonso'nun aracının arızalanması ve yarışı puansız kapatması noktasında yaşamıştı. Yarışı bitiremezsen asla puan alamazsın.

"Ben kendi adıma, onun yerinde olsaydım, yarışmalarına izin vermezdim, çünkü Alpine artık podyum hedefleyen bir takım. Birbirlerine yardım ettikleri zaman bir zafer elde ettiler, bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor olmalılar."

"İster yarışın başı olsun, ister eğlenceli olsun, iki takım arkadaşının yarışması onların maksimum sonuca ulaşmasını engelleyecek." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mücadele her iki pilotu da olumsuz etkiledi. Ocon, Alonso'ya geçilmesinin ardından farkı kapatan Valtteri Bottas tarafından geçilirken, Alonso yarışın sonlarına doğru arıza sonucu yarışa veda etti.

İspanyol pilot pit alanına girişte durmak zorunda kaldıktan sonra öfkeyle tepki verdi, ancak Coulthard bunun 40 yaşındaki pilotun Formula 1'de yarışmak için hâlâ aç olduğunu gösterdiğini söyledi.

Coulthard, "Fernando'nun kameralara oynayacak kadar akıllı olduğunu biliyoruz. Ama bu an, onun kaskı takılıyken, tutku ve hayal kırıklığı yaşadığı bir andı."

"O bu yüzden hâlâ Formula 1'de, eğer 'peki, sonraki yarışa bakacağız' diyerek çekip gitseydi Formula 1'de olmaması gerektiğini söylerdim."

"Fakat verdiği tepki halen başarıya aç olduğunun bir göstergesi." dedi.

Alonso'nun yarış dışı kalmasına rağmen, Ocon çizgiyi altıncı sırada geçmeyi başardı ve bu sayede Alpine şu anda Üreticiler Şampiyonasında Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un arkasında dördüncü sırada yer alıyor

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