Coulthard, Norris'i Schumacher ve Senna ile karşılaştırdı

Norris Pazar günü pole pozisyonundan başladığı yarışı, Max Verstappen'in neredeyse 21 saniye önünde bitirerek kazandı.

Bu Norris'in sezonun üçüncü zaferi ve arkasındaki araca 20 saniyenin üzerinde fark attığı ikinci zaferi oldu.

Coulthard Channel 4'e verdiği demeçte, "Aracın bir köşesini bile kaldırmadan bariyerlere hafif bir öpücük kondurma konusunda adeta ustaydı."

"Bu onun mükemmele ulaştığını gösteriyor."

"Beni gerçekten şaşırtan tek şey turun sonunda o kilitlenmeyi yaşadıktan sonra, sanırım 14. virajda Tecpro bariyerine dokunmasıydı."

"Bunun dışında kusursuzdu. Ne performanstı ama. Pilot ve araç mükemmel bir uyum içinde."

"Cuma günkü ilk antrenmandan itibaren böyleydi, Oscar'a büyük bir üstünlük sağladı, o da geri dönüp podyumu almak konusunda gerçekten sağlam bir iş çıkardı."

Coulthard ayrıca, Norris'in şu anki formunu yedi kez şampiyon olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın yanı sıra Brezilyalı efsane Ayrton Senna gibi pilotlara benzediğini belirtti.

Coulthard, "Lando, çok alçakgönüllü ve çok cana yakın."

"Şu anda performansının ne kadar büyük ve önemli olduğunun farkında değil."

"Bence onu Senna, Schumacher, Hamilton gibi en iyi performanslarını sergileyenler arasına sokabiliriz."

"Hepimiz biraz şansla yarış kazanabiliriz ama bu olağanüstü bir performanstı." dedi.