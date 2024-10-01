Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

David Coulthard, Lando Norris'in performansını efsane pilotlar Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın en iyi dönemleriyle karşılaştırdı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1019097387-SUT-20220424-GP2204_145742DSC_3224

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Channel 4'e yaptığı açıklamada Norris'in Singapur GP'sindeki performansından oldukça etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "İnanılmaz bir performans... İnsan ve makinenin mükemmel uyumu!"

"Lando o kadar mütevazı ki, şu anda ne kadar önemli bir performans sergilediğinin farkında değil."

"Onu; Senna, Schumacher ve Hamilton’ın en iyi dönemlerinde sergiledikleri performanslarla aynı seviyeye koymak istiyorum. Hepimiz biraz şansla bir Grand Prix kazanabiliriz, ancak bu olağanüstüydü."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"
Sonraki haber Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

WRC
Şili Rallisi
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"
Hamilton, Ferrari modasına adım atmaya hazırlanıyor

Hamilton, Ferrari modasına adım atmaya hazırlanıyor

Formula 1
Hamilton, Ferrari modasına adım atmaya hazırlanıyor

Son Haberler

Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

WRC WRC
Şili Rallisi
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"
Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"
Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

F1 Formula 1
Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye