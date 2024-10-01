Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"
David Coulthard, Lando Norris'in performansını efsane pilotlar Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın en iyi dönemleriyle karşılaştırdı.
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Channel 4'e yaptığı açıklamada Norris'in Singapur GP'sindeki performansından oldukça etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "İnanılmaz bir performans... İnsan ve makinenin mükemmel uyumu!"
"Lando o kadar mütevazı ki, şu anda ne kadar önemli bir performans sergilediğinin farkında değil."
"Onu; Senna, Schumacher ve Hamilton’ın en iyi dönemlerinde sergiledikleri performanslarla aynı seviyeye koymak istiyorum. Hepimiz biraz şansla bir Grand Prix kazanabiliriz, ancak bu olağanüstüydü."
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