Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Channel 4'e yaptığı açıklamada Norris'in Singapur GP'sindeki performansından oldukça etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "İnanılmaz bir performans... İnsan ve makinenin mükemmel uyumu!"



"Lando o kadar mütevazı ki, şu anda ne kadar önemli bir performans sergilediğinin farkında değil."

"Onu; Senna, Schumacher ve Hamilton’ın en iyi dönemlerinde sergiledikleri performanslarla aynı seviyeye koymak istiyorum. Hepimiz biraz şansla bir Grand Prix kazanabiliriz, ancak bu olağanüstüydü."