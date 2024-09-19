Coulthard: "Newey'nin Red Bull sözleşmesi devam ederken Aston Martin fabrikasına gitmesi saygısızlık"
David Coulthard, Adrian Newey'nin Red Bull ile sözleşmesi halen devam ederken Aston Martin fabrikasında bulunmasını takıma saygısızlık olarak nitelendirdi.
Adrian Newey, Aston Martin Yarış Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Newey bu ayın başlarında 2025'te Aston Martin'e katılacağını açıkladı ve Lawrence Stroll ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.
Newey Mayıs ayında Red Bull'un F1 aracıyla ilişkisini derhal kesmiş olsa da, tasarım efsanesi Red Bull'un RB17 hiper otomobil projesinde yer almaya ve yarışlara katılmaya devam etmişti.
Eski Red Bull pilotu David Coulthard, Newey'nin Red Bull ile sözleşmesi devam ederken Aston Martin'in fabrikasına gelmesinin saygısızlık olduğunu iddia etti.
"İnsanların, özellikle de sürücülerin, başka bir takıma geçeceklerine dair duyuruların yapılması alışılmadık bir durum değil."
"Carlos'la bunu yaşadık, Williams'a gideceğini biliyoruz ve bu konuda küçük bir basın açıklaması yaptı."
"Ancak alışılmadık olan, sözleşmesi devam eden birinin fabrikada olması."
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Adrian'ın Aston'la birlikte basın toplantısı yapması ve Red Bull'la sözleşmesi devam ederken fabrikada dolaşması benim için Red Bull'a saygısızlık gibi geldi."
Ancak Eddie Jordan, bu konuda Coulthard'a kesinlikle katılmadığını belirterek; Newey ve Red Bull ikilisinin aralarındaki anlaşmaya her adımda bağlı kaldıklarını ve Newey'in şu anda zorunlu izinde olduğunu vurguladı.
Jordan, "Bu konuda söylemek istediğim birkaç şey var."
"Her şeyden önce, Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağı takım tarafından resmi olarak açıklanana kadar her şeyin üstü örtüldü, bir anlaşmaya varıldığı gizlendi."
"6 Eylül'e kadar tek bir ses duymadınız ve bu Red Bull tarafından ne zaman bir şey söyleyip söyleyemeyeceğimize dair verilen tarihti."
"Bu yüzden Adrian'a hayranlık duyuyorum çünkü bu tarihe kadar tek kelime etmedi. Buna saygı duymak için elinden geleni yaptı, bu konuda oldukça titizdi."
"O şu anda zorunlu izinde ve bu tamamen farklı bir şey, sürücüleri ve takım çalışanlarını karıştırıyorsunuz." şeklinde konuştu.
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