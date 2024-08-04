Coulthard: "Newey, Ferrari'ye gitmeyecek"

Adrian Newey'in gelecek yılın başlarında Red Bull'daki görevinden ayrılacak olması, sıradaki takımının neresi olacağı konusunda büyük bir heyecan yarattı.



Eddie Jordan ve David Coulthard, Formula For Success podcast'inde bu konu hakkındaki düşüncelerini ifade etti.



Coulthard, "Ferrari’ye gitmeyecek," dedi.



Jordan ise merakla, "Neden böyle söylüyorsunuz? Bilmek zorundayım," diye sordu.



Coulthard, "Çünkü çok güvenilir bir kaynak böyle söyledi."



"Yol araçlarıyla bağlantılı olmadığı sürece McLaren’e de gitmeyecek."



"Şu anda işe yarayan bir şeye Adrian'ı neden dahil edesiniz ki? McLaren kendi gelişim trendini buldu,” diye yanıtladı.

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer with the Red Bull RB17 Fotoğraf: Motorsport Images

Jordan ise buna karşı çıkarak, "Söyledikleriniz tamamen hayal ürünü. Benim ve Adrian’ın söylediklerini hatırlarsanız, durum hala netleşmiş değil," dedi.

Son olarak, Jordan şunları ekledi: "Red Bull'un onun geri dönmesini istemesi gerektiğini savunanlar var. Ama bence bunun için artık çok geç."

"Gerçek şu ki, Adrian artık boş zamanını değerlendiriyor. 19 yaşından beri hayatının her anını gece gündüz çalışarak geçirdi."

"Şimdi 60'larının ortasında ve eğleniyor, kızı evlendi ve daha önce hiç yapamadığı şeyleri yapıyor."