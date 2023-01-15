Coulthard: "Drive to Survive, Formula 1'e çok yardım etti"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Drive To Survive'ın Formula 1'i pozitif yönde etkilediği görüşünde.
Formula 1, son yıllarda popülaritesini giderek artırdı ve artık hem TV başındaki hem de tribünlerdeki seyirci sayısı tavan yapmış durumda.
Hemen hemen tüm yarışlar dolu tribünler önünde yapılırken, sosyal medyada F1'e olan ilgi giderek artıyor.
Tüm bunlar, Liberty'nin sporu daha iyi pazarlamasıyla ortaya çıktı. Bu pazarlama çalışmalarından birisi de hiç şüphesiz Drive to Survive'dı.
David Coulthard, Şubat'ta yeni sezonu çıkacak Drive to Survive'ın Formula 1 dünyasına yeni seyirciler getirdiğini söyledi.
Coulthard, "Netflix tüm dünya için zor bir dönem olan, pandemide iyi bir izleyici kitlesi kazandı ve bu da Formula 1'e çok yardımcı oldu."
"Seri, sporumuzun hızla popülerlik kazandığı Amerika'da ve yakın zamana kadar genç neslin Formula 1'e kayıtsız kaldığı düşünülen Avrupa'da da büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu."
"Bir önceki neslin koyu taraftarları giderek azalırken, genç izleyici kitlesi giderek artıyor ve bu da spor için harika bir şey"
"Formula 1, her şeyi anlamak için ilk bölümden itibaren izlemeniz gereken bir "COVID-19" dizisi değil, sporumuzun özü, her an dahil olabilmenizdir."
"Gerçeğin hafifçe kurgulanmış bir versiyonundan yola çıkılarak yapılan filmlere olan ilgiyi görebiliyorum. Pek çok sürücü, sözlerinin bağlamından koparıldığını düşünerek bu durumdan hoşnut olmadığını söylüyor."
"Fakat diğer türlü bu kadar eğlenceli olmazdı değil mi? Bu gösterinin bir parçası. Dürüst olmak gerekirse çoğu pilot sıkıcı ve bence Netflix onları ilginç kılıyor." dedi.
Alesi: "Newey'nin becerileri yine fark yaratabilir"
F1, 2026 kurallarıyla birlikte yeni üreticilere eşit şartlar sunmayı hedefliyor
Son Haberler
McNish: "Yönetmelik değişiklikleri nedeniyle 2026 sezonu spora giriş için ideal"
Uzun süredir Audi bünyesinde bulunan eski Formula 1 pilotu Allan McNish, takımın spora girişi için 2026 sezonunun ideal olduğunu söylüyor.
Wolff: "Yeni araç, geçen sezonki eksiklikleri ele aldığımız bir araç olacak"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2023 sezonuna hazırlanırken geçen sezonki eksikliklerini de ele almaya çalıştıklarını, yeni aracın da buna göre şekilleneceğini söylüyor.
Steiner: "Schumacher'e yedek pilotluk teklif edemezdik"
Haas patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'e yedek pilotluk teklifi yapmamalarının nedenlerini açıkladı
AlphaTauri, yeni aracını 14 Şubat'ta piste çıkaracak
AlphaTauri, çarpışma testini başarıyla geçen yeni AT04 aracını ilk kez 14 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.