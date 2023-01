Coulthard: "Drive to Survive, Formula 1'e çok yardım etti"

Haberi dinle

Formula 1, son yıllarda popülaritesini giderek artırdı ve artık hem TV başındaki hem de tribünlerdeki seyirci sayısı tavan yapmış durumda.

Hemen hemen tüm yarışlar dolu tribünler önünde yapılırken, sosyal medyada F1'e olan ilgi giderek artıyor.

Tüm bunlar, Liberty'nin sporu daha iyi pazarlamasıyla ortaya çıktı. Bu pazarlama çalışmalarından birisi de hiç şüphesiz Drive to Survive'dı.

David Coulthard, Şubat'ta yeni sezonu çıkacak Drive to Survive'ın Formula 1 dünyasına yeni seyirciler getirdiğini söyledi.

Coulthard, "Netflix tüm dünya için zor bir dönem olan, pandemide iyi bir izleyici kitlesi kazandı ve bu da Formula 1'e çok yardımcı oldu."

"Seri, sporumuzun hızla popülerlik kazandığı Amerika'da ve yakın zamana kadar genç neslin Formula 1'e kayıtsız kaldığı düşünülen Avrupa'da da büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu."

"Bir önceki neslin koyu taraftarları giderek azalırken, genç izleyici kitlesi giderek artıyor ve bu da spor için harika bir şey"

"Formula 1, her şeyi anlamak için ilk bölümden itibaren izlemeniz gereken bir "COVID-19" dizisi değil, sporumuzun özü, her an dahil olabilmenizdir."

"Gerçeğin hafifçe kurgulanmış bir versiyonundan yola çıkılarak yapılan filmlere olan ilgiyi görebiliyorum. Pek çok sürücü, sözlerinin bağlamından koparıldığını düşünerek bu durumdan hoşnut olmadığını söylüyor."

"Fakat diğer türlü bu kadar eğlenceli olmazdı değil mi? Bu gösterinin bir parçası. Dürüst olmak gerekirse çoğu pilot sıkıcı ve bence Netflix onları ilginç kılıyor." dedi.