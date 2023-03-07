Coulthard, Mercedes'in W14'ten hızlıca vazgeçmesine anlam veremiyor

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Geçen yıl başlayan yer etkisi dönemine "sıfır sidepod" gibi radikal bir konseptle giren Mercedes, sezona istediği gibi başlayamamış ve henüz ilk birkaç yarışın ardından şampiyonluk savaşından tamamen düşmüştü.

Yine de takım içinde zaman içinde istenen başarının geleceğine yönelik inanç vardı, takım patronu Toto Wolff de takıma güveniyordu.

Sezon içinde aracı geliştiren ve bitime bir yarış kala (Brezilya GP) galibiyete ulaşan Mercedes'in sonunda konseptin kilidini açtığına ve 2023 sezonuyla beraber şampiyonluk savaşına döneceğine yönelik inanç da artmıştı.

Ancak yeni sezonla beraber karşılaşılan manzara bunun tam tersi oldu; nitekim büyük umutlar bağlanan W14'ün henüz ilk yarıştan ciddi bir hız ve yere basma gücü eksikliğiyle karşılaşması nedeniyle takım sıfır sidepod konseptini çöpe atmaya karar verdi.

Mercedes'in bu kararını epey fevri bulan David Coulthard, tasarım ekibinin büyük bir darbe alacağını düşünüyor.

Channel 4'e konuşan Coulthard, "Takımın kararı çok acımasızdı. Bu araç sadece altı gündür hayatta, birkaç gün test, üç gün de yarış hafta sonu olmak üzere. [Konseptten tamamen vazgeçme kararını] nereden çıkardıklarını bilmiyorum."

"Ama evet, tamamen farklı bir sidepod stratejileri vardı, şimdi ise gridin tamamını takip etmeye çalışmak zorundalar. Bu durum, tasarım ekibi için büyük bir darbe." dedi.

Her şeye rağmen aracın çok da kötü olmadığını düşünen Coulthard, "Sanırım kazanan araca bakarsak geride oldukları doğru, Max [Verstappen] bu yarışı mutlak bir farkla kazandı."

"Ancak diğerleriyle kıyaslarsak potansiyelli olduklarını söyleyebiliriz. Tamam, belki Leclerc yarışı bitiremedi ama sıralama turlarından sonra da söyledikleri kadar kötü değillerdi." dedi.