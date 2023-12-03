Coulthard: "Mercedes'in şampiyonada ikinci olmasına Perez de yardım etti"
David Coulthard, Sergio Perez'in Abu Dabi GP'sinde aldığı zaman cezasının dolaylı olarak Mercedes'e Takımlar Şampiyonası'nda ikincilik verdiği için Red Bull'un Meksikalı pilota kızacağını düşünüyor.
Max Verstappen ve Red Bull, Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğunu garantiledi ancak F1 2023 sezon sonu Mercedes ve Ferrari'nin ikincilik için çekiştiği ilgi çekici bir mücadeleye sahne oldu.
Avantajın yarış boyunca bir ileri bir geri gittiği mücadelede, Red Bull pilotu Perez'in 'yardımıyla' işi bitiren taraf Mercedes oldu.
Perez, potansiyel bir podyum finişi için McLaren'den Lando Norris ile mücadeleye girerken, ikili 6. virajda temas etti.
Bunun sonucunda Perez'e hakemler tarafından 5 saniyelik bir zaman cezası verildi, bu da günün sonunda Perez'in dördüncülüğe düştüğü ve Russell'ın podyum elde ettiği anlamına geliyordu.
Böylece Mercedes şampiyonada ikinciliği garantiledi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race
Coulthard, Channel 4'da Perez-Norris çarpışmasını analiz ederken, "Beceriksizceydi."
"Checo hamlesini yapmıştı ama frenlemede çok agresif değildi." dedi.
Perez'in tam olarak ne yapmaya çalıştığı sorulduğunda Coulthard şöyle cevap verdi: "Dürüst olmak gerekirse buna cevap veremem çünkü bilmiyorum. Bu beceriksizceydi ve kesinlikle onun hatasıydı."
Ayrıca Coulthard, Mercedes'in Red Bull'un gelecekteki en büyük rakibi olacağını söylerken, Perez'in onlara ikinciliği vermesinin Red Bull'u 'kızdıracağından' şüpheleniyor.
"Bu 5 saniyelik ceza sanırım Red Bull'u kızdıracak."
"Çünkü Mercedes şampiyonada ikinci olacak ve muhtemelen gelecekte rekabet açısından en büyük rakipleri olacak."
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