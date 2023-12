Coulthard: "Mercedes'in şampiyonada ikinci olmasına Perez de yardım etti"

Max Verstappen ve Red Bull, Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğunu garantiledi ancak F1 2023 sezon sonu Mercedes ve Ferrari'nin ikincilik için çekiştiği ilgi çekici bir mücadeleye sahne oldu.

Avantajın yarış boyunca bir ileri bir geri gittiği mücadelede, Red Bull pilotu Perez'in 'yardımıyla' işi bitiren taraf Mercedes oldu.

Perez, potansiyel bir podyum finişi için McLaren'den Lando Norris ile mücadeleye girerken, ikili 6. virajda temas etti.

Bunun sonucunda Perez'e hakemler tarafından 5 saniyelik bir zaman cezası verildi, bu da günün sonunda Perez'in dördüncülüğe düştüğü ve Russell'ın podyum elde ettiği anlamına geliyordu.

Böylece Mercedes şampiyonada ikinciliği garantiledi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, the 2023 Mercedes-AMG F1 team celebrate after the race