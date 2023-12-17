Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum"
Eski F1 takım patronu Eddie Jordan'ın Mercedes tasarım ekibiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından, 13 kez yarış kazanan David Coulthard, takımın 2024'te daha güçlü olacaklarına inandığını dile getirdi.
Mercedes, F1'in yer etkili döneminde 2022'de yalnızca bir yarış kazandı, 2023'ü ise galibiyetsiz geçirdi. Bu, takımın 2011'den bu yana yarış kazanamadığı ilk sezon oldu.
2023 sezonuna kötü başlayan Mercedes, 'zeropod' konseptinin hata olduğunu fark ederek Monako GP itibariyle W14 gelişiminde farklı bir yola gitti.
Ayrıca sezon içinde Mike Elliott ve James Allison'ın rolleri değişti: Allison teknik direktörlük görevine geri dönerken, Elliott da Ekim sonunda takımdan ayrılmadan önce baş teknik sorumlu oldu.
Formula For Success podcast'inde Jordan, Coulthard'a bu konuyla ilgili şunları sordu: "Tasarım ekibini nerede görüyorsunuz?"
"Çünkü yılın başında sidepod sorunuyla ilgili büyük bir karmaşa yaşandı. Biliyorlardı ama değiştirmek için çok geç kaldılar. Sonrasında toparlasalar da tasarım ekiplerine ne olduğunu düşünmek zorundasınız."
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG, is interviewed by David Coulthard after Qualifying
Coulthard, Brackley'de neler olup bittiği hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasa da, Mercedes gibi bir takımın 2024'te geri döneceğine inanıyor.
Coulthard, "Zaman içinde kaçınılmaz olarak değişiklikler olur ve insanlar yoruldukları için ya da işe alındıkları için yollarına devam ederler."
"Aston Martin'de gördüğümüz gibi, Red Bull'un kıdemli aero şeflerinden biri ekiplerine katıldı ve bu onları biraz teşvik vermiş gibi görünüyor. Ayrıca orada hâlâ eski Jordan'lılardan oluşan ve sürekli olarak iyi bir yarış aracı ortaya koyan çekirdek bir grup var."
"Mercedes tasarım ekibinin yapısı hakkında yeterince bilgim yok ama gelecek yıl daha iyi olacaklarına dair yeterli F1 deneyimine ve beyin gücüne sahip olduklarına inanmak zorundayım. Bence bu F1 için de iyi bir şey." dedi.
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