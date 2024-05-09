Coulthard: "Mercedes sorun yaşasa da F1 en rekabetçi dönemlerinden birini geçiriyor"

Mercedes'in sorunları her hafta gündeme geliyor ve konuşuluyor fakat bu bir tesadüf değil çünkü takım 2014/2020 yılları arasında spora hakimiyet kursa da, bu yıl dördüncü sıraya kadar geriledi.

Dahası Toto Wolff, "en büyük tasarımcı" olarak nam salan Adrian Newey'nin bile kendilerini bu çukurdan çıkaramayacağını söylüyor.

Bu sezon şimdiye kadarki en iyi sonuçları beşinci olan Mercedes, şampiyonada Red Bull'un 175 puan ardında dördüncü sıraya kadar düştü.

Şu anda takım için en büyük endişe kaynağı, getirilen güncellemelerin büyük fark yaratmaması gibi görünüyor.

Eski F1 pilotu David Coulthard da mevcut durum nedeniyle karmaşık duygular içerisinde.

Channel 4'a konuşan Coulthard, “Açıkçası hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü George Russell ve Lewis Hamilton'ı en iyilerle birlikte önde görmek istiyoruz."

"Onlar iki kaliteli pilot hatta biri yedi kez şampiyon oldu ve daha fazlasını da yapabilir."

“Mercedes zor bir dönemden geçiyor ama Formula 1'in en rekabetçi dönemlerinden birinde zor bir dönemden geçiyorlar. Sanırım Çin'de birinci ile sonuncu arasında sadece yüzde bir buçuk fark vardı.”

“Usain Bolt'un 100 metre koşusunda, birinci ile sekizinci arasındaki fark yüzde ikiydi, ki burada 100 metrelik bir yarıştan bahsediyoruz."

"Yani buna böyle bakmak gerekiyor. Bunlar küçük farklar ama Formula 1 böyle. En iyiler burada."

"Sürücülerle ilgili bir sorun yok, sadece aracı geliştirmeleri gerekiyor." dedi.