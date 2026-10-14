Formula 1 Singapur GP

Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"

Singapur GP sprint yarışında Norris ve Piastri'nin yaptığı kazanın ardından, McLaren üst yönetiminin kapalı kapılar ardında ikiliye sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 11:45

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Eski McLaren pilotu David Coulthard, Up To Speed podcast yayınında yaptığı açıklamada, McLaren pilotlarının Singapur GP sprint yarışının son turlarında temas etmesinin takım içerisinde büyük bir krize yol açtığını belirtti. Temas sonrası Piastri yarış dışı kalırken, Norris sekizinci olarak son puanı kapmış; hakemler ise iki pilotun da hatası olduğuna karar vererek ceza uygulamamıştı.

Kamuoyu önünde pilotlarını doğrudan suçlamaktan kaçınan McLaren yönetiminin aksine Coulthard, takım içerisindeki atmosferin oldukça gergin olduğunu dile getirdi.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kazadaki sorumluluğa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coulthard ve diğer yorumcular şu ifadeleri kullandı: "Bir mücadelede her zaman en az iki kişi vardır ve iki takım arkadaşı çarpıştığında uygun cezayı belirlemek zordur.”

“Ancak hamleyi başlatan ve öndeki aracın arka tekerleğine temas eden taraf belliydi; artık bunun dikkate alınması gerekiyor.”

“Bildiğim tek bir şey var, takım hiç mutlu değildi. Takım içinden duyduğuma göre, Zak Brown ve Andrea Stella'yı daha önce hiç bu kadar öfkeli görmemişler."

Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle da benzer bir görüş bildirerek, Brown ve Stella'nın gereksiz bir risk alan Norris'i sert bir dille azarladığını düşündüğünü belirtti. Brundle ayrıca, bütçe sınırı altında sezonun bu aşamasında yapılan parça değişimlerinin 2027 aracı üzerindeki çalışmalara zarar verebileceği uyarısında da bulundu.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Sprint yarışının hemen ardından hamlesinin doğru olduğunu savunan Lando Norris, üst yönetim ve Piastri ile yapılan görüşmelerin ardından tavrını değiştirdi. İngiliz pilot Sky Italy'ye yaptığı açıklamada, "Takım olarak konuştuk, özür diledim ama bilmeniz gereken tek şey bu. Azarlandım" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna yapılan açıklamalarda sert uyarılarda bulunulduğunu belirten Zak Brown ise gridde yaptığı değerlendirmede, her iki pilota da böyle bir olayın bir daha yaşanmaması yönünde kesin talimat verildiğini vurguladı.

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- Motorsport.com Ekibi

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