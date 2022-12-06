Coulthard: "Max'in şampiyonluğunu araca bağlamak için aptal olmak gerekir"

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2022 sezonunu domine eden Verstappen, sezonun bitimine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etti ve arka arkaya ikinci kez şampiyon oldu.

Verstappen ayrıca 15 galibiyetle "bir sezonda en fazla zafer elde eden pilot" rekorunun da tek başına sahibi oldu. Bir önceki rekor, 13 galibiyetle Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'e aitti

Tüm bu başarıya rağmen Verstappen'in şampiyonluğunu "dominant bir araca sahip olmasına" bağlayanlar da oldu. Bir diğer eleştiri ise Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aşması nedeniyle 2022 sezonuna gölge düştüğü yönünde.

Bu eleştirileri yorumlayan eski Red Bull pilotu David Coulthard, Verstappen'in bu söylenenleri hiçbir şekilde umursamadığını belirtiyor.

Coulthard, Formule1.nl'ye verdiği demeçte, "Lewis'i gelmiş geçmiş en büyük pilotlardan biri olarak görmem için nasıl dokuz Dünya şampiyonluğuna ihtiyacı yoksa, Max'in de en iyilerden biri olarak görülmesi için üç şampiyonluğa ihtiyacı yok."

"Max zaten en iyilerden biri ve sadece 'iyi bir arabada olduğu için' şampiyonluğa ulaştığını iddia etmek için tam bir aptal olmak gerekir. Sonuçta takım arkadaşlarının hiçbiri onunla boy ölçüşemedi."

"Max pistte bir canavar, bizim ya da başkalarının ne söylediğini umursamayan bir kazanma makinesi. O inanılmaz biri."