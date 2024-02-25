Coulthard: "Max, Lewis gibi 39 yaşına kadar yarışmayacaktır"

Verstappen son birkaç yılda F1 tarihinin en büyük pilotlarından biri olarak kendini kanıtladı ve Red Bull ikonu Sebastian Vettel'den sonra ilk üç Dünya Şampiyonluğunu arka arkaya kazanan ikinci isim oldu.

26 yaşındaki pilot, 2021'deki ilk şampiyonluk sezonundan sonra 66 yarışın 44'ünü kazanarak Vettel'in 2024'te üst üste dört kez elde ettiği başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Verstappen geçen sezon boyunca sürekli olarak genç yaşta emekli olacağını söylüyor. F1'e ilk kez 2015 yılında 17 yaşındayken katılmıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında İspanyol yayın kuruluşu AS'ye konuşan Verstappen, zamanından önce bırakma nedeni olarak sürücülere yüklenen taleplere işaret etti. Ancak başarılı olmaya devam ederse bırakmakta zorlanacağını söyledi.

40 yaşında hala F1'de olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet, ama muhtemelen bir yatta yarışı izlerken."

"Ben olmaz derdim. Ama asla asla deme. Sanırım teknede bir şeyler içiyor olacağım."

"Formula 1 dışında yapmak istediğim pek çok planım var ama göreceğiz. Eğer rekabetçi bir aracım olursa bu spora veda etmek çok zor olacak." dedi.

Verstappen, kendisini potansiyel olarak uzaklaştırabilecek faktörleri detaylandırması için baskı yapıldığında şunları söyledi: "Araçta geçirdiğiniz zamanın ötesinde harcadığınız zaman. Çok seyahat ediyorsunuz, yıl boyunca pek çok taahhüdünüz var ve her zaman nerede olmanız gerektiğini biliyorsunuz, oysa bir sürücü olarak benim sevdiğim şey yarışmak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Küçükken yaptığım, tutkuyla bağlı olduğum şey buydu ama F1'de etrafındaki her şeyin sporun bir parçası olduğunu biliyorsunuz."

"Bu en az olumlu olan yön. İdeal olan sadece araç kullanmak. Ama bu mümkün değil." dedi.

Kariyerini 2008'de Red Bull ile tamamlayan Coulthard, Verstappen'in bırakma tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğine inanıyor ve Vettel'in 2022'deki emekliliğinden önceki belirgin düşüşünü, genç başlayan sürücülerin daha hızlı tükendiğinin kanıtı olarak gösteriyor.

Total-Motorsport.com'a konuşan Coulthard, "Büyük bir potansiyel ile geldi, Red Bull için ilk grand prix'sini kazandı, yol boyunca birkaç şey öğrendi, ki bu bir [Ayrton] Senna, [Michael] Schumacher, Verstappen ya da [Lewis] Hamilton olmanızdan bağımsız olarak kaçınılmazdır [ama] tam bir paket haline geldi"

"Yani 26 yaşında, muhtemelen önünde en az beş yıl daha var."

"Bazı insanlar biraz daha erken tükeniyor. Bence Sebastian Vettel buna bir örnek olabilir."

"Kariyerinin ilk evresinde gerçekten olağanüstü performanslar sergiledi. Kariyerinin sonlarına doğru ise sadece iyi bir yarış pilotu olduğunu düşünüyorum."

"Bunlar sadece görüşler, ancak takım arkadaşlarına göre onun performansıyla desteklenen görüşler."

"Bence Max, Formula 1'de kalmak istediği sürece Formula 1'de bir güç olacak."

"Onu 39 yaşında ya da Lewis şu anda kaç yaşındaysa hala Formula 1'de görüyor muyum? Şahsen ben görmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yine de ben her şeyi bilen ya da her şeyi öngören biri değilim ama bence Formula 1'e ulaşmaya ve Formula 1'de başarılı olmaya hayatının çok erken ve yoğun bir döneminde kendini o kadar kaptırdı ki."

"Er ya da geç, doyduğuna ve hayatta keşfetmek istediği başka pek çok şey olduğuna karar vermezse çok şaşırırım." dedi.

Coulthard, F1'in Verstappen sonrası dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyor ve sporun 1994'te üç kez Dünya Şampiyonu olan Senna'nın ölümünden sonra bile cazibesini korumayı başardığını savunuyor.

Coulthard, "Formula 1, zamanının tartışmasız en büyük ve kesinlikle en karizmatik pilotlarından biri olan Ayrton Senna'nın kaybından sonra da büyümeye devam etti."

"Gerçek şu ki, herhangi bir bireye büyük saygı duymakla birlikte, hayatın devam etmek ve ilerlemek gibi bir alışkanlığı var. Formula 1 de halkın hayal gücünü yakalamaya devam etti."

"Bu, pist yarışlarının en hızlı şekli. Teknoloji, politika, spor ve düpedüz performans ile insan çabasının bir karışımıdır."

"Saatte 200 mil hızla giden makinelere binen sürücülerin gladyatörlük yönü bence her zaman geniş bir kesimde yankı bulmuştur ve bulmaya da devam edecektir." dedi.