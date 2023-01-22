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Formula 1 Haberler

Coulthard: "Lewis'in yaşadıklarını yaşasaydım, F1'e tekmeyi basardım"

David Coulthard, Lewis Hamilton'ın Abu Dhabi'de yaşadıklarını olgunlukla ele aldığını, onun yerinde kendisi olsaydı Formula 1'e tekmeyi basacağını söylüyor.

Altay Gök
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Coulthard: "Lewis'in yaşadıklarını yaşasaydım, F1'e tekmeyi basardım"
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Tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'sinin son turunda sekizinci dünya şampiyonluğunu kaybeden Hamilton, yaşananların ardından yaklaşık iki aylığına ortadan kayboldu.

Emekli olabileceği söylenen Hamilton, lansman dönemine doğru geri döndü ve yarışmaya devam edeceğini açıklayarak sezona hazırlanmaya başladı.

Ancak yeni kuralların ilk sezonunda Mercedes'in ciddi anlamda gerilemesi sonucu Hamilton kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi ve ilk kez ne pole pozisyonu, ne de galibiyet alamadığı bir sezonu geride bıraktı.

Dublin'deki bir etkinlikte söz alan Coulthard'a diğer eski dünya şampiyonlarının bu durumu nasıl ele alacakları soruldu.

PlanetF1'e konuşan Coulthard, "Bu harika bir soru; çünkü tüm bu pilotlar, birkaç kez şampiyon olmuş efsaneler, her biri çok farklı kişiliklere sahipti.

"Ancak geçmişte romantik yaklaşmak ve o dönemki pilotların rekabetçi oldukları kadar birbirlerine saygı duyduklarını söylemek istiyorum. Alain Prost ve Ayrton Senna'nın yanı sıra Nelson Piquet ve Nigel Mansell her zaman birbirlerinin ellerini sıkartlardı." 

"Tıpkı bir boksör gibilerdi, birbirlerini fena halde döverler ve sonunda el sıkışıp sarılırlardı. O noktaya gelene kadar neleri feda ettiklerinin farkındalardı." 

"Bu yüzden her dünya şampiyonunun geri döneceğini düşünüyorum."

"Lewis'in bunu ele alış şekli harikaydı. Belki daha gençken bunu yapması daha zor olabilirdi. Ama 30'lu yaşlarının sonuna doğru gerçekten gelişti, nitekim yaşlandıkça daha olgun birine dönüşüyorsunuz."

"Gençliğin avantajı hiçbir şey bilmemeniz, dolayısıyla hiçbir şeyden korkmamanız. Yaşlandıkça yaptıklarınızın yol açabileceklerini anlıyorsunuz, olgunluk bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceğinizi öğretiyor diyebilirim." 

"Şahsen onun [Abu Dhabi'de yaşadıklarını yaşasaydım] spora tekmeyi basardım. Hala Avrupa Temyiz Mahkemesi'ne şikayet ediyor olurdum!"

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