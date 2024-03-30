Coulthard: "Lewis sadece tartışma olduğunda sesini çıkarıyor"

F1, son aylarda devam eden Red Bull takım içi sorunları ve Mohammed Ben Sulayem'in yarışa müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturma da dahil olmak üzere bir dizi pist dışı tartışmayla sarsıldı. Bu soruşturma FIA başkanının etik komitesi tarafından aklanmasıyla sonuçlandı.

Bu iki soruşturma, F1 Academy serisinin genel müdürü ve Mercedes takım patronu Toto'nun eşi Susie Wolff'un Aralık 2023'te çıkar çatışması iddialarının merkezinde yer almasının ardından geldi.

Bayan Wolff bu ayki Avustralya Grand Prix'si öncesinde FIA'ya karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Susie Wolff'un son hareketi şu anki Mercedes pilotu Hamilton tarafından Melbourne'de kamuoyu önünde desteklendi.

Hamilton, "Susie ile inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

"Bence o çok cesur ve çok büyük değerleri savunuyor. O bir lider ve çoğu zaman insanların susturulduğu bir dünyada, onun ayağa kalkması harika bir mesaj veriyor."

"Bunu bu dünyanın dışına taşımasını, dışarıdan mücadele etmesini seviyorum. Çünkü bu sporda, FIA'da gerçek bir hesap verebilirlik eksikliği var, kapalı kapılar ardında olan şeyler var, şeffaflık yok."

"Gerçekten hesap verebilirlik yok ve buna ihtiyacımız var; bence taraftarların da buna ihtiyacı var. Eğer buna sahip değilseniz spora ve burada olup bitenlere nasıl güvenebilirsiniz?"

"Umarım şimdi aldığı bu tavır bir değişim yaratır, özellikle kadınlar için olumlu bir etkisi olur."

"Bu spor hâlâ erkek egemen bir spor ve 'Şikayette bulunursan kovulursun' mesajının verildiği bir dönemde yaşıyoruz ve bu dünyaya yansıtılması gereken korkunç bir anlatı."

"Dolayısıyla, özellikle de sporda kapsayıcılıktan bahsederken, buradaki temel değerlere sadık kaldığımızdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Hamilton, Mercedes pilotunun 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde son derece tartışmalı koşullarda rekor sekizinci Dünya Şampiyonluğunun reddedilmesinden kısa bir süre sonra FIA başkanı seçilen Ben Sulayem'i "hiçbir zaman" desteklemediğini açıklamaya devam etti.

Hamilton'ın tutumu, 39 yaşındaki pilotun açıklık ve şeffaflık konusunda öncülük etmesi çağrısında bulunan eski McLaren ve Red Bull pilotu Coulthard tarafından sorgulandı.

Formula For Success podcast'ine katılan Coulthard, "Bir düşünce ekolü şöyle der: 'Kötü reklam diye bir şey yoktur."

"Formula 1'de ne zaman büyük travmalar yaşansa, can kayıpları ve bunun gibi korkunç durumlar, izleyici kitlesi büyüdü. Çünkü bu durum arka sayfalardan çıkıp ön sayfalara taşındı."

"Lewis Hamilton'ın yönetim kurulu genelinde daha fazla hesap verebilirlik ve şeffaflık istemesini sağladık."

"Aslında bu konuda hep biraz meraklı olmuşumdur. Çünkü insanlar yapmak zorunda olmadıkları halde bir şeyler istiyorlarmış gibi geliyor. Sadece bir tartışma olduğunda bunu yapmak yerine, şeffaf ve açık olma konusunda örnek olun." dedi.

Eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Wolff'u destekleyen en son yüksek profilli isim oldu. Sporu çevreleyen çeşitli tartışmaların dikkatleri pistteki aksiyondan uzaklaştırmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Jordan, "Susie çok yetenekli bir kız. Susie Wolff'u Williams'ta Formula 1 aracı kullanırken gördüğümü ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum."

"O tam bir kız. Alıngan, bu da muhtemelen alıngan olmasına yardımcı oluyor, ama harika bir kız."

"Dolayısıyla itibarının zedelendiğini hissediyorsa ve hissetmişse, iş açısından da harekete geçmek için her türlü hakka sahip."

"FIA'ya çok kapsamlı bir savcıya, avukata ya da her neyse ona ihtiyaçları olacağına söz verebilirim. Çünkü Susie Wolff böyle bir duruma hazırlıksız girmeyecektir."

"Bu durum FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e de benziyor."

"Aklandı ama ciddi bir güçlük altındaydı. FIA'nın etik komitesi onu akladı. Bazı insanlar etik komitesinin kim olduğunu sorguluyor. Kim bunlar ve ne duydular ve karşı taraf var mıydı?"

"Asla bilemeyeceğiz ve bence taraf tutmamalıyız. Keşke tüm bunlar buharlaşıp gitse ve biz de konuşmak istediğimiz şeyle, yani sıkı motor yarışlarıyla ilgilenmeye devam etsek."

"Ne olabileceğini düşünüyoruz? Bir sonraki yarışta ne olacak? Şampiyonayı kim kazanacak? Carlos Sainz'in geleceği ne olacak? Alex Albon nereye gidiyor? Mercedes'e mi gidiyor? Olduğu yerde mi oturacak?"

"Ortada çok fazla entrika var. Bence taraftarların konuşmak istedikleri şeyler bunlar." dedi.