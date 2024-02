Coulthard, Leclerc'in hızına karşı Hamilton'ı uyardı

Hamilton geçtiğimiz hafta Gümüş Oklar ile yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazandıktan sonra 2024 sonunda Mercedes'ten ayrılacağını açıklayarak F1 dünyasını sarstı.

Ferrari koltuğuna oturduğunda 40. yaş gününün eşiğinde olacak olan İngiliz sürücüye, tek turda hızlı isimlerden biri olan Leclerc eşlik edecek.

Coulthard, 2007'de McLaren ile kariyerine başladığı ilk andan itibaren 332 Grand Prix startının her birine Mercedes motorlu araçlarla çıkan Hamilton'ın Mercedes ile yollarını ayırmasına şaşırdığını itiraf etti.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise, öğrencisi Leclerc'in gelecek yıl Hamilton'a karşı sıkı bir mücadele vereceğine inanıyor.

Formula For Success podcast'ine katılan Vasseur, "O her zaman her takımla konuşuyor olacak."

"Pilot pazarı anlamanıza yardımcı oluyor, motorları konusunda her zaman biraz istihbarat elde ediyorsunuz. Bu yüzden hepsi bu istihbaratı toplamanın bir parçası."

"Mercedes ile 12 yaşından beri devam eden bu kazanan ilişkiyi, iyi şartlarda bile olsa, etkili bir şekilde bozacağını hiç düşünmemiştim."

"Ama yine de bunun Formula 1 için çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Mühendisleri getirme konusunda Ferrari'ye büyük bir ivme kazandıracak ve insanlar inanılmaz bir sürücüye sahip olduklarını gerçekten anlayacaklar."

"Ancak söylemeliyim ki, bence verdiği en büyük mücadelelerden birini Charles Leclerc'e karşı verecek."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Charles genç ve çok hızlı bir yarış pilotu. Evet, Lewis'in sahip olduğu Dünya Şampiyonlukları ve deneyime sahip değil. Ama bence o da 'şampiyon' olmayı bekliyor, dolayısıyla Lewis'in en çok zorlanacağı nokta da bu olabilir."

"Charles'ın tek turda en hızlı sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Coulthard potansiyel Hamilton/Leclerc dinamiğini, yüzyılın başında Dünya Şampiyonluğu için mücadele eden Mika Hakkinen ve Michael Schumacher arasındaki dinamiğe benzetti. Hakkinen hızıyla, Schumacher ise istikrarıyla tanınıyordu.

Coulthard, "Bence Mika Hakkinen tek turda en hızlı pilotlardan biriydi ve hatta tek turda Michael'dan bile daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bunu kanıtlayamam çünkü aynı aracı hiç kullanmadılar."

"Michael'ın istisnai olduğu nokta, hangi zamanı yaparsa yapsın, bunu 60 kez tekrarlayabilmesiydi."

"Herkesin kendi görüşü olacaktır ama bence Charles müthiş bir sıralama turları pilotu."

"Lewis'in harika bir yarış pilotu olduğunu düşünüyorum. Ama 40 yaşında tek bir turda bile daha hızlı olacağını sanmıyorum ve o zamana kadar Charles en iyi dönemini yaşıyor olacak." dedi.

Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılma kararı, takımla iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamasından sadece aylar sonra geldi ve Coulthard bu tür yüksek riskli sözleşme görüşmelerinde sadakat diye bir şey olmadığını düşünüyor.

Mercedes patronu Toto Wolff'un Hamilton'ın ayrılma niyetini fark edemeyerek gözünü karartıp karartmadığı sorulduğunda Coulthard, "Ben öyle düşünmüyorum. Toto'nun inanılmaz bir yönetici olduğunu düşünüyorum."

"Motor sporlarındaki gelişimine bakarsanız, Almanya Touring Car şampiyonasında HWA ile olan ilişkisine, ardından Williams'a ve sonra da Mercedes'e geçişine bakarsanız, bence hedefe odaklanmış durumda."

"Ancak harika bir yönetici olsanız bile, takım sahibi veya takım patronu olsanız bile ayrılmak isteyen birini durduramazsınız."

"1+1 yıllık anlaşma yaparak bir boşluk yarattılar. Lewis'in Ferrari'nin kendisine gelecek için sihirli bir şey sunduğundan emin olduktan sonra bunu tetiklediğini, devam etme seçeneğini bıraktığını ya da kullanmadığını, varsayıyorum."

"Bu onun emeklilik planı. Kariyerini Ferrari'de sonlandıracak. Yani bu, onlarla bir Dünya Şampiyonası kazanmaya çalışmakla ilgili."

"Eğer ona istediği aracı verirlerse bu yıl Mercedes'le sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir. Böylece Ferrari'ye sekiz kez Şampiyon olmuş biri olarak gidebilir ve daha sonra onlarla buna bir yenisini eklemeye çalışabilir."

George Russell, Lewis Hamilton, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Mercedes AMG

"Formula 1'de, eminim diğer sporlarda da aynıdır, bir sözleşmeyi imzalarsınız ve bu size iyi gelebilir."

"Ancak imzayı attığınız gün, ayrılığınızı da hazırlamış oluyorsunuz çünkü takımla bir ömür geçirmeyeceksiniz. Gerçek bu."

"Bir takımla sekiz, dokuz, on yıl geçirebilirsiniz, hatta Lewis'in Mercedes'le olan ilişkisinde daha da uzun süre, ama her zaman şöyle bir durum vardı. Eğer istediğiniz gibi gitmezse ayrılırsınız."

"Ya da başka bir şekilde söylemek gerekirse: Mercedes herhangi bir nedenden dolayı performans göstermediğini hissetseydi, sizce onu ismi yüzünden orada tutarlar mıydı? Hiç sanmıyorum."

"Kronometre yalan söylemez. İyi zamanlara ihtiyacınız var." dedi.