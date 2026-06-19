Coulthard: "Leclerc, performansından endişelenmeyip kontratına güvenmeli"

Lewis Hamilton, 2026 sezonunda şu ana kadar Ferrari'nin daha güçlü performans gösteren pilotu konumunda. Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu Barselona'da Ferrari ile ilk yarış zaferini elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Yedi kez dünya şampiyonu pilot, şampiyonada takım arkadaşı Charles Leclerc'in 40 puan önünde ikinci sırada yer alıyor.

David Coulthard, sezonun dikkat çeken anlarından birinin Çin Grand Prix'sinde Hamilton ile Leclerc arasında yaşanan mücadele olduğunu düşünüyor.

İki Ferrari pilotu arasında yaşanan sert mücadeleye değinen Coulthard, bunun Hamilton'ın yeniden eski seviyesine döndüğünü gösteren ilk işaretlerden biri olduğunu söyledi.

Up To Speed podcast'inde konuşan Coulthard şunları söyledi: "Leclerc kariyerinde artık yeterince olgun bir noktada. Yedi kez dünya şampiyonu bir pilotla yarışırken onu her zaman yenemeyeceğinizi biliyorsunuz."

"Hamilton Mercedes'ten geldiğinde işler muhtemelen Leclerc'in beklediğinden biraz daha kolay ilerledi. Çünkü takımın hız referansı hâlâ kendisiydi."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ancak bu yıl gördüğümüz şey farklı. Şanghay'ı düşünün; birbirlerine atak yaparak sürekli mücadele ettiler."

"O sırada Ferrari'nin pilotlarının yarışmasına izin vermesinin doğru olup olmadığını sorguluyorduk."

"Ama bizim için harika bir seyir zevki vardı. Aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yeniden en iyi formuna döndüğünün ilk işaretlerinden biriydi."

Ferrari geçtiğimiz ay Leclerc'in sözleşmesini yenileyerek Monakolu pilotla iş birliğini uzun yıllar devam ettirme kararı almıştı.

Coulthard'a göre Leclerc'in son dönemdeki performans düşüşü nedeniyle moralini bozmasına gerek yok.

"Son birkaç Grand Prix'deki performansından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor olacaktır."

"Ancak önünde milyonlarca sterlinlik güvence altına alınmış uzun vadeli bir sözleşmesi var."

"En kötü senaryoda bile, yani Lewis sürekli kazanırsa, yarışlar kazanırsa ve şampiyon olursa bile Formula 1'de iki ya da üç yıldan fazla kalacağını düşünmüyorum."

"Charles Leclerc'in sözleşmesinin ise muhtemelen beş yıl civarında olduğunu tahmin ediyorum."