Coulthard: "Leclerc hatalardan kurtulduğunda muazzam bir pilot olacak"

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Leclerc, sezon başında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyordu ancak hem teknik problemler hem strateji hataları hem de kendi hatalarıyla, bitime dokuz yarış kala 80 puan geriye düştü.

Monakolu pilot , genellikle yaptığı hataların ardından sorumluluğu üstleniyor ve kendisine karşı özeleştiri yapıyor.

Özellikle Fransa GP'nin ardından verdiği demeçte, "Böyle hatalar yapmaya devam edersem, şampiyonluğu kazanmayı hak etmiyorum demektir." açıklamasını yapmıştı.

Eski F1 pilotu David Coulthard, özeleştirinin Leclerc'in karakterinin bir parçası olduğunu söyledi.

"Şaşırmadım çünkü Formula 1'e geldiği günden bu yana böyle davranıyor. 2019 Azerbaycan GP'yi hatırlayın, Charles bariyerlere çarptıktan sonra 'ben bir aptalım' dedi. Aslında hiç de aptal değil, harika bir pilot. Fakat halkın karşısında olgun bir profesyonele dönüşüyor."

"Sanırım iyi bir aracın direksiyonundayken pole pozisyonu ve zaferler için savaşabilecek olağanüstü bir pilot olduğu gerçeğinden uzun süredir kimsenin şüphesi yok."

"Fakat Formula 1'de, özellikle de Ferrari'de muazzam bir baskı var. Sonuçta bu sadece bir yarış takımı veya otomotiv şirketi değil, İtalya'nın tamamı bunun için yanıp tutuşuyor, dünyanın her ülkesinde tifosi var."

"Charles küçük hatalardan kurtulduğu zaman muhteşem bir isim haline gelecek. Ayrıca Max Verstappen'in de kariyerinin başlarında böyle hatalar yaptığını hatırlamalısınız."

"Leclerc ilk kez şampiyonluk savaşı veriyor ve şampiyona nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kendisi için paha biçilemez bir deneyim yaşayacak."