Coulthard: "Monako'daki kazanın zamanlaması Magnussen'i men cezasından kurtardı"

13 yarış zaferi bulunan eski F1 pilotu Coulthard; Monako GP’de Magnussen’in Sergio Perez ve Niko Hulkenberg ile karıştığı büyük kaza sonrası bir sonraki yarış yasağından kurtulmasını, kazanın ilk turda gerçekleşmesine bağladı.

Perez'in Red Bull'u, Sainte Devote'den çıkarken Magnussen'in Haas aracının temasıyla bariyerlere çarptı ve büyük hasar aldı. Magnussen'in takım arkadaşı Hulkenberg de bu kazaya karıştı ve üç araç da yarış dışı kaldı.

Kevin Magnussen, olayın ardından gergin bir bekleyiş yaşadı çünkü bir sonraki yarıştan men edilmesine sadece iki ceza puanı kalmıştı. Ancak hakemler, olay hakkında daha fazla inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Durumu değerlendiren Coulthard, Magnussen'in bu hamleyi yapmaktan kaçınması gerektiğini, ancak burnunu sokarak kazaya sebep olduğunu söyledi.

Coulthard, Channel 4'teki olay analizi sırasında, "Atak yapmasında bir sakınca yok ancak Kevin Magnussen'in ceza puanlarını göz önünde bulundurursak, bu noktada geri çekilmesi gerekirdi, çünkü bu hareketin pek akıllıca olmadığını görebilirsiniz.”

David Coulthard, GP Singapore Fotoğraf: Motorsport.com Indonesia

“Temas gerçekleştiğinde, yarışın başında büyük bir enerji açığa çıktı, araç da yakıtla doluydu. Perez'in aynaya baktığını görebilirsiniz, ancak tekrar önüne baktığında kaza gerçekleşmişti.”

“Hakemler bunu bir yarış olayı olarak değerlendirdiler, ancak bu kaza Magnussen'in burnunu sokması nedeniyle meydana geldi ve yokuş yukarı ve dışarıdan geçiş yapma şansı çok azdı." dedi.

Coulthard’a, kazanın ilk turda olmasının hakemlerin ceza vermemesinde etkili olup olmadığı sorulduğunda, kesinlikle bunun etkili olduğunu düşündüğünü belirtti. Coulthard, bu kazanın ilk tur dışında herhangi bir turda meydana gelmiş olsaydı, Magnussen’in "Formula 1'e küçük bir tatil" arası vereceğini söyledi..

Magnussen, Haas’taki koltuğunu korumaya çalışıyor, çünkü Hulkenberg'in Sauber'e geçmesiyle takımın 2025 F1 sezonu için yeni bir sürücüye ihtiyacı olacak.

Neva Ünsaldı