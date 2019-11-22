Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Interlagos'ta yapılan yarışta Ferrari pilotları arasında yaşanan kazada hatalı olan tarafın Sebastian Vettel olduğunu düşünüyor.
David Coulthard daha önce Red Bull Racing'le Formula 1'de yarışmıştı ve hâlâ bu takımla ilişkisini koruyor. Bu nedenle de 2009-2013 arasında Mark Webber'le takım arkadaşı olan Sebastian Vettel'i iyi tanıyor.
Şimdilerde yorumculuk yapan Coulthard, Brezilya'da iki Ferrari sürücüsünün karıştığı
kazayı değerlendirdi ve Vettel'i suçlu buldu.
Coulthard, “Sebastian tüm yıl gergin bir durumdaydı. Sezonu zor geçti ve bunun sebebi ne kadar hızlı olduğunu gösteren genç Charles Leclerc'in gelişiydi. Charles, birçok sıralama turu ve yarışta takım arkadaşının önünde yer aldı.”
“Vettel dört kez dünya şampiyonu olmayı başardı, fakat geçmişte elde edilen sonuçlar gelecekteki başarıları garanti etmiyor. Sebastian sık sıkı hatalar yapıyor. Bence, bir kişi kendini çaresiz bir durumda bulduğunda farklı şeyler yapar.”
“Sebastian'ın bu durumda olduğunu söylemek istemiyorum. Ama sadece yakın, tekerlek tekerleğe mücadelelerde ve pist üstündeki savaşlarda, rakiplerinden daha kötü durumda olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bence aynaya bakmalı ve dürüst şekilde bu kazanın onun hatası olduğu kabul etmeli.” dedi.
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Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”
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