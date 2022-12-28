Coulthard: "İnsanlar sevsin ya da sevmesin, Max ve Checo arasındaki fark çok net"

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2022 Formula 1 sezonunun ardından istatistiklere bakıldığında hem Max Verstappen hem de Red Bull'un etkileyici rakamlara sahip olduğu görülüyor.

Avusturyalı ekip, 22 yarışın 17'sini kazanırken, Max Verstappen damalı bayrağı 15 kez ilk sırada gördü.

Bazıları Hollandalı pilotun başarısını, RB18'e bağlıyor ancak David Coulthard aynı görüşte değil.

Coulthard, Motorsport.com'a verdiği demeçte "Bana göre istatistikler her şeyi çok net şekilde ortaya koyuyor."

"Max'in bu yılki performansı oldukça üst seviyedeydi. Red Bull RB18'in potansiyelinden en iyi şekilde faydalandı."

"Elde ettiği sonuçlar kesinlikle araca bağlı değil. Bunu Max ve Checo arasındaki karşılaştırmadan çok iyi görebilirsiniz."

"Checo'nun bu yıl yaptıklarına ve Max'in ortaya koyduklarına bakın. İnsanlar Max'i sevse de sevmese de arada büyük bir fark var."

"2021'de şampiyonluğu kazanmak bence Max'i daha da güçlendirdi." dedi.

2023 şampiyonluk savaşı

David Coulthard, 2023'te Mercedes'in mücadeleye dönmesini ve şampiyonluk savaşının tekrar kızışmasını bekliyor.

"Mercedes'in gelecek yıl kesinlikle daha yakın olacağını düşünüyorum. Halihazırda yükselişe geçmiş durumdalar. Ayrıca temel olarak zaten yarış kazanabilecek bir araçları var."

"Bu yıl biri sprint yarışı olmak üzere iki kez kazandılar ancak aracın potansiyeli var ve teorik olarak kazanan bir araç. Bunu inkar etmemek gerekiyor."

"Gelecek yıl Mercedes ve Ferrari'nin de katılımıyla üç takımlı bir şampiyonluk savaşı dahi olabilir."

"Bu tabii ki bizim için harika olur. Aynı zamanda zamanda 2022'de uygulamaya konulan yeni düzenlemelerin temelde iyi işlediğini de gösteren bir şey."