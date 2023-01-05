Coulthard: "Horner, 'Piers Morgan tarzı' eleştirilere hazır olmalı"

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Coulthard, Red Bull takım patronunun 'taraflı habercilik' nedeniyle medyaya saldırmasının ardından Horner'ı daha fazla eleştiri beklemesi konusunda uyardı. Horner, İngiliz bir yayıncının taraflı davrandığı iddialarının ardından Meksika Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonu Sky Sports F1'e konuşmayı reddetti.

Boykot, Ted Kravitz'in Lewis Hamilton'ın 2021 sezonu sonunda sekizinci Dünya Şampiyonluğunun elinden alındığı hakkındaki yorumunun ardından geldi. Olayın ardından Horner 'daha az sansasyonellik' çağrısında bulundu ve Red Bull'un bir hedef olduğunu öne sürdü.

Bu açıklama Horner'ın, rakip takımları Red Bull'un bütçe sınırını aşması nedeniyle 'karalayıcı' yorumlar yapmakla suçlamasının ardından yapıldı.

Horner, “Açıkçası, bunun hiçbir şekilde adil olduğunu düşünmüyoruz. Max bu konuda çok üzgündü ve takım olarak ona tam destek veriyoruz." dedi.

Ancak Coulthard, Horner'ın yorumlarını sorguladı ve takıma haksızlık yapıldığı görüşüne katılmadı. Channel 4 sunucusu 'durumu yorumlama hakları' olduğu için medyayı savundu.

Mirror Sport'a konuşan Coulthard, "İnsanlar konuşur ve özgür bıraktığınız cini kutuya geri koyamazsınız. Tüm bu mecraları biz yarattık ve öfkeli ya da çok fazla fikre sahip olanlar için bu, onlardan etkilenebilecek kişilerle konuşmaları için bir fırsat. Bir de bahsetmem gereken 'Piers Morgan' tarzı var: Bunda ise ekstrem bir durumun ardından, iftira sınırları aşılmadan konu hakkında konuşuluyor."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bunun iyi bir 'iş gazeteciliği' olduğunu iddia edebilirsiniz, çünkü insanları makalelerinize ve yorumlarınıza doğru siz sürüklüyorsunuz. Birinin kelime ustası olması, ticari amaç gütmediği anlamına gelmez. Bu biraz tartışma, biraz heyecan yaratmak için iyi bir yoldur. Sanırım hepimiz bir bireyi alenen ya da özel olarak tehdit etmenin iyi bir şey olmayacağı ve bunun kabul edilmeyeceği konusunda hemfikiriz."

“Asla nefret yaymak ya da kimseye kötülük dilemek istemem. Ben de herkes gibiyim ve bazı insanlara ısınıyorum, bazılarına ise ısınamıyorum; bazıları iyi bir nedene dayanıyor, bazıları ise içgüdüsel bir his."

"Christian'a göre lider olmanın ve spot ışıklarının altında olmanın bir parçası da odak noktası haline gelmenizdir ve bu, F1 takımının takım patronu ya da futbol takımının kaptanı ya da koçu olsanız da farklı değildir. Bu, sahnenin bir parçası." dedi.

Red Bull, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından Brezilya'da Sky Sports F1 ile konuşmaya geri döndü. Ancak Red Bull, Verstappen'in takım emirlerini dinlemeyip Sergio Perez'in kendisini geçmesine izin vermemesinin ardından o hafta sonu manşetlere geri döndü.

Tartışmalara rağmen takım 2022 sezonunu domine etti ve Verstappen rekor kırarak 15 galibiyet elde etti.