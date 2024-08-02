Coulthard, Hamilton'ın Belçika yarışından sonra stratejiden duyduğu memnuniyetsizliği doğru bulmuyor
David Coulthard, Belçika Grand Prix'sinde George Russell ile Lewis Hamilton arasında yaşanan durum hakkında açıklamalarda bulundu.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. pozisyon, yarış sonrası basın toplantısında
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
David Coulthard, Lewis Hamilton'ın Spa stratejisinde yaşadığı hayal kırıklığını desteklemiyor ve bu olayı McLaren’ın Macaristan takım emirleri dramasıyla benzer buluyor.
Hamilton, Belçika Grand Prix'sinin ardından damalı bayrağı alacak gibi görünürken, Mercedes takım arkadaşı George Russell'ın takımdan tek pit-stop yapmayı istemesi ve bunu başarıyla gerçekleştirmesi üzerine hayal kırıklığına uğramıştı.
Russell, Hamilton’u sonuna kadar savundu ancak daha sonra ağırlık sınırının altında olduğu için diskalifiye edildi, bu da Hamilton’un galibiyeti almasına neden oldu Ancak Hamilton, Russell’ın diskalifiye edildiği haberi gelmeden önce, kendisine tek pit-stop seçeneği sunulmadığı için duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve yarıştaki her stintte lastik ömrünün yeterli olduğunu belirtti.
Ancak Formula For Success podcast'inde konuşan Coulthard, Hamilton'ın takım arkadaşı bitiş çizgisine giden daha hızlı bir yol bulduğu için kendini kötü durumda hissetmemesi gerektiğini, çünkü durumun pistteki lider sürücünün tercih edilmesinden ziyade “bunun böyle olması gerektiğini” savundu.
Coulthard, bu durumla McLaren’ın erken pit stratejisiyle Lando Norris’i takım arkadaşı Oscar Piastri’nin önüne geçirdiği ve ardından takım emirleriyle Norris’e yerini takım arkadaşına vermesini söylediği Macaristan GP’deki olayı bağdaştırarak, bundan duyduğu memnuniyetsizliği belirtti.
Coulthard, “Yarıştan sonra Lewis için her şey yolunda değildi.”
“George'un ağırlık sınırının altında olduğunu öğrenmeden önce, Lewis'in takım arkadaşı tarafından stratejik olarak geride bırakılmasından memnun olmadığı açıktı."
George Russell, Mercedes F1 W15, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 2nd position, arrive in Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Bunu tam olarak anlamıyorum. Aralarında takımın iyiliği için çalışacaklarına dair bir tür anlaşma var mıydı bilmiyorum ama Lewis Grand Prix'den hemen sonra röportaj verirken hiç de mutlu görünmüyordu.”
“Neredeyse 'Peki, bunu takımla arkada tartışacağım ve takım arkadaşım tarafından nasıl strateji dışı bırakıldığımı anlamaya çalışacağım' der gibiydi.
“Dürüst olmak gerekirse, bence olması gereken de bu. Rakip araçtaki bir takım arkadaşı ve bir mühendis yarışın sonuna ulaşmak için daha iyi bir yol bulabiliyorsa, sırf lider sürücü olduğunuz için size yer verilmesi gerektiğini düşünmüyorum.”
“Budapeşte'de gördüğümüz de buydu, orada da gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir değişiklik oldu.” dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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