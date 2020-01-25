Coulthard: "Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi için hiçbir sebep yok"

Mercedes'te sözleşmesi 2020 sonunda bitecek olan Lewis Hamilton'ın sezon sonunda takımdan ayrılarak Ferrari'ye geçeceği konuşuluyor.

Hamilton'ın ismi geçmiş yıllarda da Ferrari ile anıldı ancak bu iddialar hiçbir zaman bu kadar yankı getirmemişti.

Ayrıca Ferrari Başkanı John Elkann'ın Lewis Hamilton'la baş başa görüşmesi, anlaşma iddialarını kuvvetlendiriyor.

Yine de eski F1 pilotu David Coulthard, Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılması için hiçbir sebep olmadığı görüşünde.

"Lewis'in şimdiye kadar Mercedes dışında başka bir yere gideceğini hiç hissetmedim. Eminim Ferrari ile konuşuyor. Ama hep Mercedes'le birlikteydi. Şimdi neden bunu bozmak istesin ki?"

"Lewis'in İngiliz konuşulan bölgelerde oldukça mutlu hissettiğini düşünüyorum. Yani İngiltere ve Amerika'da. Boş vakitlerini eğlenmek için Amerika'da geçiriyor, İngiltere'de ise yarışıyor."

"Ferrari'ye geçişle birlikte yaşayacağı duygusal yolculuğa ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Ayrıca Ferrari'de yarışmayı aklına kazımış olduğunu da sanmıyorum. Peki durum böyleyken neden ayrılmak istesin ki? Para için mi? Zaten buna sahip."

"Geçen yıl emekli olacağını düşünmüştüm. Ancak kalacağına dair içimde çok güçlü bir his var. En az birkaç yıl daha devam edecek. Bu, Formula 1'in altın çağını beklediği anlamına geliyor."

Coulthard'a göre emekli olan pilot Sebastian Vettel olacak.

"Bence Sebastian, kariyerinin sonuna daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Bu, 2020 sezonuna bağlı. Charles Leclerc, onun önünde yer almaya devam ederse, Ferrari için iki numaralı pilot haline gelen Vettel'e böyle bir para ödemesinin hiçbir anlamı kalmayacak. Geçen yılın başında bir numaraydı, sonra numara eşitlendi."

"Her şey bu sezona bağlı olacak. Ama zaten Ferrari, Mercedes ve diğer tüm takımlarla görüşüyorsa şaşırmayacağım."