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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Coulthard: "Hamilton'ın aklı artık Ferrari'de gibi görünüyor"

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre Lewis Hamilton zihin olarak Ferrari'de.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, bu yıl şimdiye kadar düzenlenen iki sıralama turlarının ikisinde de George Russell'ın ardında kaldı.

Üstelik İngiliz pilot, pazar günleri ilk altıya giremedi ve kariyerinin en kötü başlangıçlarından birisini yapmış oldu.

Bu, Hamilton'ın Ferrari'ye imza attığı bir zamanla aynı döneme denk geldiği için de "aklının" Ferrari'de olduğunu düşünenler var.

Eski Formula 1 pilotu ve Channel 4 yorumcusu David Coulthard tam olarak bu görüşte.

Channel 4'e Hamilton hakkında konuşan Coulthard, "Lewis yeni aracı henüz kavrayamadı."

"Russell araçtan daha fazla yararlanıyor ve Hamilton geride kalıyor."

"İyi bir sonuç elde etme fırsatı görürse bunu başaracağını biliyoruz."

"Fakat Lewis'in artık gelecek yılı daha fazla düşündüğü hissi var."

"Zihin olarak zaten Ferrari'ye gitmiş gibi duruyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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